«Сервис актуален»: Дизайнер Артемий Лебедев представил губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву на ПМЭФ-2023 новый логотип портала «Добродел»

Фото: Антон Чернов

В рамках Петербургского международного экономического форума на стенде Московской области прошла презентация нового логотипа портала «Добродел». Как сообщалось ранее, популярному в Подмосковье сервису, который теперь активно внедряют у себя и другие регионы, отведен целый блок. Ребрендингом «Добродела» занимался основатель известной дизайн-студии, блогер Артемий Лебедев. Именно на ПМЭФ он представил новый стиль портала губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

- «Добродел» - очень важный элемент нашей работы. Потому что мы видим все больше и больше регистраций - каждую неделю плюс порядка 16 тыс. человек, - отметил Андрей Воробьёв. - Это подтверждает, что сервис актуален. Важно, что он работает стабильно уже на протяжении многих лет.

Напомним, через портал (он работает и как сайт, и как мобильное приложение) жители Подмосковья имеют возможность пожаловаться на ту или иную проблему, прикрепив фото и видео (ямы на дорогах, неудовлетворительное состояние детской площадки во дворе, грязный подъезд и вообще все что угодно). Система определяет исполнителя, а заявитель имеет возможность отслеживать движение своего сообщения, в установленный срок получая официальный ответ.

Кроме того, там же проводятся различные голосования, с помощью которых жители Московской области, помогают формировать, например, списки объектов для работ по благоустройству, ремонту дорогу и так далее.

По словам Артемия Лебедева, новый логотип портала «Добродел» символизирует заботу, доброжелательность и домашний уют.

- Интерфейс пока что находится в работе, а сегодня мы представляем новый логотип «Добродела» и новый образ, - объяснил губернатору дизайнер. - Это уточка, которая состоит из двух букв D, потому что Добрые Дела. 2 эти буквы соединяются вместе, и когда мы их так вот поставили, оказалось, что у нас появился прекрасный, дружелюбный образ, который собирает в себе все. С одной стороны, это иконка на экране телефона, которую удобно найти - она хорошая, лаконичная, понятная, не перепутаешь с другими. С другой стороны, это экология Подмосковья, природа и все хорошее, что мы в этот образ смогли интегрировать.

Артемий Лебедев рассказал губернатору, что строит дом в Подмосковье, поэтому очень скоро и сам будет пользоваться сервисом как житель области.

КОНКРЕТНО

- Портал «Добродел» был запущен 1 октября 2015 года.

- 3 млн человек зарегистрированы в системе. (Всего в регионе живет 8,5 млн человек).

- 1,1 млн из них пользуются мобильным приложением.

- 7,5 млн сообщений было отправлено пользователями сервиса «Добродел» за все время его существования.