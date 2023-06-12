Сергей Собянин надеется на поддержку москвичей на выборах мэра столицы

Фото: пресс-служба «Единой России»

С 8 по 10 сентября в Москве пройдут выборы мэра. Первый кандидат на вакантную должность - нынешний руководитель столицы Сергей Собянин. В минувшую пятницу столичное отделение «Единой России» провело конференцию, где выслушало отчет о социально-экономическом развитии столицы и поддержало выдвижение кандидатуры Сергея Собянина мэром на новый срок.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поддержит Сергея Собянина на предстоящих выборах столичного градоначальника. Напомним, Президент России 7 февраля в Кремле провел рабочую встречу с мэром Москвы, где обсуждались вопросы экономики, промышленности, здравоохранения и развития транспортной инфраструктуры столицы. По итогам встречи Путин поблагодарил Собянина и его команду и выразил надежду, «что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время».

«ЗАДАЧА ТРУДНАЯ, НО НАМ ПО ПЛЕЧУ»

«В этом году главным политическим событием, безусловно, являются выборы мэра Москвы. И наша с вами задача - обеспечить безусловную победу нашему кандидату», - обратился к московским однопартийцам секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Заместитель председателя Госдумы, член Высшего совета партии «Единая Россия», секретарь Московского городского регионального отделения партии Петр Толстой в своем выступлении уточнил, что в это сложное время Москва стала образцом для всех регионов страны.

«С первых дней специальной военной операции московская «Единая Россия», все приемные депутатов, все приемные местных отделений работали на помощь фронту, на помощь тем, кто остался без крова, на помощь нашим мобилизованным, на помощь семьям тех, кто был ранен или погиб», - сообщил вице-спикер Госдумы, подчеркнув, что Москва сразу включилась в работу по восстановлению приграничных регионов и что этот колоссальный объем работы удалось реализовать при поддержке непосредственно Сергея Собянина.

Андрей Турчак добавил, что Москва сегодня стала одним из самых умных и комфортных городов мира.

ОТ ТРАНСПОРТНОГО КОЛЛАПСА УШЛИ

Мэру Москвы есть чем гордиться - столица активно развивается. Политик отметил, что изначально ставил перед своей командой невероятно сложную задачу: не просто улучшить, а радикально изменить столицу, войти в пятерку лучших городов мира.

Эффективность работы Сергея Собянина хорошо видна на примере транспортной системы.

«Мы ушли от транспортного коллапса, и мы его не допустим», - заверил Сергей Собянин.

При этом город стал удобнее и для пешеходов. С улиц убраны стихийные ларьки и другие «шанхаи», рекламные плакаты и тусклые фонари. Тротуары, когда-то заставленные припаркованными машинами, расширили. И столица заиграла новыми красками, показав свою настоящую красоту.

АДРЕСНАЯ, ТЕХНОЛОГИЧНАЯ, ДОСТУПНАЯ

Москва - бесспорный лидер социально-экономического развития страны. Сергей Собянин в своем докладе особое внимание уделил социальной программе Москвы. Город тиражирует новый Московский стандарт качества оказания медпомощи. Благодаря реорганизации здравоохранения, строительству новых больничных зданий, реконструкции поликлиник за несколько лет удалось добиться увеличения продолжительности жизни горожан. Всего через несколько лет большинство поликлиник и стационаров будет в первоклассных корпусах - современных, мирового уровня. И это уже не за горами.

Большие преобразования уже проведены в системе дошкольного и среднего образования. На последней Всероссийской олимпиаде московские школьники забрали 51% золотых медалей (количество учеников из столицы составляло всего 7%), но впереди еще предстоит большая работа.

«Несмотря на то, что мы с 2010 года построили более 500 образовательных зданий - детских садов и школ, тем не менее у нас около 1000 зданий требует кардинальной реновации. И эта проблема уже назрела, и мы в ближайшие годы развернем масштабную программу модернизации московских школ», - отметил мэр столицы.

Собянин подчеркнул, что московские власти выполняют все социальные обязательства перед жителями города, и социальная направленность городской политики будет сохранена. За последние годы расходы на эту сферу удвоились, а сама работа стала более адресной, понятной, технологичной и доступной. Оказание социальных услуг вышло на новый уровень, созданы цифровые системы взаимодействия с жителями.

«ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»

Последние годы стали временем стабильного роста экономики Москвы. Кто бы мог сказать еще недавно, что в столице случится самый настоящий индустриальный бум? А он происходит на наших глазах. За последние пять лет промышленность выросла в два раза! Столичные промышленники внедряют самые продвинутые технологии, активно импортозамещая ушедшие из России товары.

«Наша с вами первостепенная задача - обеспечить экономику города, социальную защищенность жителей несмотря ни на что. И сделать все, чтобы поддержать наших ребят, бойцов, которые сегодня защищают нашу Родину на фронте. Сделать все для победы! Для этого надо сделать так, чтобы мы были консолидированы, шли к победе. И тогда у нас все получится. Благодаря вам, москвичам», - сказал мэр столицы.

В завершение выступления Сергей Собянин выразил надежду на поддержку большинства москвичей на выборах мэра.

Партактив утвердил резолюцию, в которой предлагалось выдвинуть Сергея Собянина кандидатом в мэры Москвы, а по итогам тайного голосования все 275 делегатов конференции единогласно поддержали его кандидатуру. Теперь Сергей Собянин стал официальным кандидатом в мэры Москвы от «Единой России».