Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика15 июня 2023 17:00

ЕвроХим создаст производство в Новомосковске и обновит социальную инфраструктуру в Кингисеппе

На Петербургском Международном Экономической форуме компания подписала соглашения о сотрудничестве с правительствами Тульской и Ленинградской областей
Антон БАЛУЕВ

В городе Новомосковск Тульской области ЕвроХим создаст современное производство хлората натрия и перекиси водорода, которые используются целлюлозно-бумажными комбинатами для отбеливания бумаги. Планы более чем актуальные, потому что сейчас эти продукты не производятся в России. В новое предприятие будут инвестированы около 27 млрд. рублей, на нём будут созданы 65 высокопроизводительных рабочих мест. Также в Новомосковске ЕвроХим модернизирует местную ГРЭС, что повысит надежность энергоснабжения предприятия. Кроме того, в планах компании – построить в Новомосковске до конца 2027 года котельную для отопления жилья и социальных объектов.

В городе Кингисепп Ленинградской области ЕвроХим будет участвовать в реализации проектов в культурной и образовательной сферах, создавать комфортную городскую среду и благоустраивать общественные территории. Это, в частности, ремонт двух городских библиотек, снос старого и строительство нового Дома культуры «Химик» и благоустройство Октябрьского бульвара.

Экономические форумы в РоссииЭкономика: Социальные вопросы