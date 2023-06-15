ЕвроХим создаст производство в Новомосковске и обновит социальную инфраструктуру в Кингисеппе

В городе Новомосковск Тульской области ЕвроХим создаст современное производство хлората натрия и перекиси водорода, которые используются целлюлозно-бумажными комбинатами для отбеливания бумаги. Планы более чем актуальные, потому что сейчас эти продукты не производятся в России. В новое предприятие будут инвестированы около 27 млрд. рублей, на нём будут созданы 65 высокопроизводительных рабочих мест. Также в Новомосковске ЕвроХим модернизирует местную ГРЭС, что повысит надежность энергоснабжения предприятия. Кроме того, в планах компании – построить в Новомосковске до конца 2027 года котельную для отопления жилья и социальных объектов.

В городе Кингисепп Ленинградской области ЕвроХим будет участвовать в реализации проектов в культурной и образовательной сферах, создавать комфортную городскую среду и благоустраивать общественные территории. Это, в частности, ремонт двух городских библиотек, снос старого и строительство нового Дома культуры «Химик» и благоустройство Октябрьского бульвара.