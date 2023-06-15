На фасадах здания детсада на улице Верхняя Масловка появились жираф и птицы

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Необычное здание нового детсада на улице Верхняя Масловка на севере столицы наверняка будет заметно издалека. Его фасады украсили изображениями животных - жирафа, птиц, динозавра и других.

«Дошкольный корпус готов более чем на 70 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Его ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году».

Детсад сможет принять 150 воспитанников. Их поделят на шесть групп по 25 человек. Для каждой группы выбрали свое изображение забавной зверушки. Нанесенные на стены картинки служат «отметкой» конкретной группы. Для облицовки трехэтажного здания используют керамогранитную плитку песочных оттенков.

На этажах обустроят по две группы. Везде разместят раздевалки, игровые, спальни, буфеты и санузлы. Кроме того, в здании будут работать залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский кабинет и процедурная.

Главный вход в детсад сделали на уровне земли и без ступеней. Такая конструкция удобна для входа и выхода посетителей, в том числе маломобильных. В здании также поставят лифт.

Создание качественных социальных объектов — важная часть развития районов и одна из основных задач, которая стоит перед городскими властями и застройщиками. Об этом неоднократно говорил мэр Москвы Сергей Собянин. С 2011 года построено свыше 900 социальных объектов. Их появление — часть сбалансированной программы по обеспечению районов школами, детскими садами, больницами и поликлиниками, объектами культуры, спорта. Активно возводятся в столице объекты образования. В этом году только в Северном административном округе будет построено 10 таких объектов на 4075 мест.