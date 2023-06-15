Спорткомплекс «Ника» в Текстильщиках: Волейбольный зал, бассейн и тренажёры

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во время осмотра спорткомплекса. Фото: Светлана Волкова

У жителей Текстильщиков на юго-востоке столицы появится новое место для тренировок - спортивный комплекс «Ника». Его уже достраивают на Волжском бульваре, владение 8.

«Здание готово примерно на 80 процентов, - сообщил журналистам сегодня, 15 июня, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во время осмотра спорткомплекса. - Фасадные работы подходят к концу. Специалисты приступают к финишной отделке и устройству входов в здание».

По его словам, вокруг спорткомплекса параллельно проводится и благоустройство. В частности, рабочие выкладывают тротуарной плиткой пешеходные дорожки и площадку перед центральным входом.

«Основные строительные работы планируем завершить в сентябре этого года», - уточнил Загрутдинов.

Внутри сделано все необходимое прежде всего для игры в волейбол. В игровом зале с трибунами на 300 мест учтены специальные требования и нюансы, важные для спортсменов. К примеру, на пол уложили специализированное амортизационное покрытие.

«При приземлении спортсмена после прыжка такой пол снизит нагрузку на его позвоночник за счет погашения импульса от соприкосновения с покрытием», - пояснил глава ведомства.

Подобного эффекта удается достичь с помощью специальных полиуретановых амортизаторов, установленных на основании паркета.

КСТАТИ

В ближайшие три года в Адресной инвестиционной программе Москвы запланировано строительство в столице 22 спортивных сооружений. Их общая площадь - более 210 тысяч квадратных метров.

Самыми крупными из этих проектов станут Ледовый дворец в Мневниковской пойме, а также Дворец спорта в Лужниках.

Сейчас в стройке 13 спортивных зданий. До конца этого года будут готовы шесть. Все они уже построены более, чем наполовину. В самой высокой степени готовности спортивный комплекс в Северном Бутово. На финишной прямой работы на футбольном поле в Зеленограде и ФОКе во Внуково. В этом году также введут ФОК «Баланс» в Бибирево.