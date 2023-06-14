Зал-трасформер, атриум и стеклянные стены: в Новой Москве готовят к открытию школу на 1100 мест Александра Будаева

КРЕАТИВ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Огромное светлое помещение, похожее на амфитеатр, внутри полно рабочих: они, как муравьи в ярко-оранжевых шлемах снуют туда-сюда. В одном месте монтируют свет, в другом – заканчивают с облицовкой. Новая школа в поселении Сосенское готовится принять учеников уже в сентябре.

По сути это даже не совсем школа. Это целый образовательный центр «Диалектика», который включает в себя не только школу для 1100 учеников, но и детский сад на 220 мест, плюс – еще 500 мест дополнительного образования.

Здесь есть свой атриум, в котором можно слушать лекции, проводить занятия, смотреть кино или работать над собственными проектами. И зал-трансформер площадью 280 кв. метров: хочешь – спортом занимайся, хочешь – ставь театральные постановки. Тут уж все зависит от необходимости и фантазии. А еще имеется IT-полигон (площадка для программирования, робототехники и работы с нейроинтерфейсами), скалодром, памп-трек (велосипедная трасса с уклонами, кочками и ямами для тренировок) и много чего еще.

- Мы объехали школы Скандинавии и Европе, перенимали у них лучшие практики. Некоторые из них вызвали много споров: стеклянные перегородки, например, которые мы поставили их между классами и общественным пространством, - признался генеральный директор ГК «А-101» Игнатий Данилиди. - Педагоги считали, что дети будут отвлекаться. Но практика показала, что ученики быстро привыкают и перестают обращать внимание на эти стены. Зато так реализуется принцип открытости: снаружи видно, что происходит в классе. А изнутри можно наблюдать за происходящем извне.

В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ ШКОЛ И ДЕТСАДОВ

- Работы еще много, но необходимых ресурсов (стройматериалов, оборудования и рабочих) хватает, - руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин прошелся по объекту, оценил необычные инженерные решения вроде открытых потолков, что увеличивает их высоту и облегчает прокладку коммуникаций. - Думаю, вполне возможно в июне закончить все основные работы, в июле провести комплексные испытания, получить разрешение на ввод и в августе уже подготовиться к тому, что с 1 сентября сюда придут первые ученики и дошколята.

В 2023 году в Новой Москве собираются открыть 30 школ и детских садов. Еще 10 лет назад тут строили в три раза медленнее: с 2012 по 2020 гг, по словам Жидкина, открывали в среднем по 10 объектов образования. В 2021 – 25, в 2022 – 26. В ближайшие 5 лет здесь планируют построить еще 124 подобных объекта.

- Все это делается по указанию мэра Москвы Сергея Собянина, - пояснил Владимир Жидкин. - В Новой Москве почти ежегодно становится на 50-60 тысяч жителей больше. Для их удобства мы уже построили 8 станций метро (7 еще продолжают строиться), 8 станций МЦД, 350 км магистральных дорог (и это не считая внутриквартальных, которые создают сами застройщики ). Транспортная инфраструктура – это драйвер развития всей новой территории. Объем инвестиций превышает 500 млрд рублей, причем лишь 100 из них – бюджетные.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ И БИЗНЕСА

Как же так получается? Все дело в том, что инвестиции в так называемую «социалку» бизнес перестает считать обременением:

- Все понимают, что это необходимо, поэтому сам термин «социальное обременение» ушел. Сегодня комфортная социальная, образовательная, культурная, спортивная среда - это то, что развивает территорию, - уверен Игнатий Данилиди. - Те районы, что мы застраиваем, мы хотели сделать комфортными для проживания москвичей, и за последние пять лет процент москвичей среди наших покупателей действительно вырос с 13 до 80%.

И власти, и бизнес в один голос говорят: у Новой Москвы огромный потенциал развития. Если сравнить эти территории с тем, что здесь было, скажем, еще лет пять назад, то разница будет очевидна. Но то ли еще будет!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

126 объектов образования уже построено в Новой Москве, 86 из них — детские сады, 14 — школы

124 новых школы и детских сада здесь планируют построить до 2027 года, причем только 35 из них за счет бюджета, остальное оплатят инвесторы и застройщики

530 млрд рублей планируют инвестировать в развитие Новой Москвы в 2023 году, город выделит около 100 млрд, остальное — бизнес.