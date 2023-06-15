На юго-востоке Москвы строят и проектируют 57 жилых домов по программе реновации

Фото: Департамент строительства г. Москвы

В Юго-Восточном округе столицы продолжается реновация кварталов пятиэтажек. Для будущих новоселов сегодня строят и проектируют 57 жилых домов. Такую цифру назвал журналистам сегодня, 15 июня, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В стадии строительства находятся 27 зданий, в проектировании – еще 30 новостроек», – уточнил глава ведомства.

Все новые квартиры жители получают с готовой улучшенной отделкой по стандартам реновации. Это значит, что при желании ремонт здесь можно не делать. Жилплощадь полностью «упакована» всем необходимым - от обоев на стенах и светильников на потолке до сантехники и электрической плиты. Достаточно занести вещи и обживаться на новом месте.

На нежилых первых этажах домов размещаются вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Кроме того, тут смогут также открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

По данным Департамента строительства Москвы, с момента старта программы в Юго-Восточном округе столицы уже готовы 37 домов на 10970 квартиры. В Кузьминках их построили больше всего - 13 зданий. По остальным районам: 10 домов – в Люблино, 4 - в Нижегородском, 3 – Текстильщики, 2 – Рязанский и Лефортово и 1 – в Южнопортовом, Выхино-Жулебино и Капотня.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы.