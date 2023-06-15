Сергей Собянин о строительстве МЦД-5: “Осталось прорыть 20 км под Москвой”

Сергей Собянин на XXVI Петербургском международном экономическом форуме Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Московские власти занимаются строительством пяти диаметров, которые свяжут столицу и область при помощи железных дорог. О перспективах развития транспортной сетки города 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме рассказал мэр Москвы:

- Мы занимаемся строительством пяти диаметров, каждый из которых является крупнейшим транспортным проектом Европы. Поезда двух уже созданных диаметров перевозят каждый день по полмиллиона человек. Два диаметра, которые запускаем в этом году, будут перевозить в сутки миллион человек. Остается еще пятый небольшой — для него надо прорыть под Москвой километров 20. Но тоже этим занимаемся, — рассказал Сергей Собянин.

По его словам, все решения городские власти принимают, исходя из интересов населения, на основе собственного опыта и профессионального чутья: к примеру, запуск Московского центрального кольца одно время вызывало немало споров – мол, будет ли проект эффективным? В итоге МЦК ежедневно перевохит более полумиллиона пассажиров.

То же самое с Московским центральным диаметром: о его необходимости говорили еще с 30-х годов прошлого века, но никто не брался за претворение проекта в жизнь. Городские власти и ОАО “РЖД” разработали совместный проект, его одобрил президент России – и “диаметры” стали неотъемлемой жизнью горожан, а открытия новых веток с нетерпением ждут сотни тысяч жителей Москвы и Подмосковья.

Именно поэтому, по мнению Сергея Собянина, технологии, хотя и прочно входят в нашу жизнь, не станут ею верховодить: искусственный интеллект просчитывает выгоду, риски, эффективность, но об удобстве и комфорте судить могут только люди.

КОНКРЕТНО

МЦД–1 Белорусско-Савеловский (запущен) – 52 км от ст.“Лобня” до ст,“Одинцово”.

МЦД–2 Курско-Рижский (запущен) – 80 км от ст.“Нахабино” до ст.“Подольск”.

МЦД–3 Ленинградско-Казанский (запуск запланирован на 2023 год) – 85 км от ст.“Зеленоград-Крюково” до ст.“Раменское”.

МЦД–4 Калужско-Нижегородский (запуск запланирован на 2023 год) - 86 км от ст.“Апрелевка” до ст.”Железнодорожная”.

МЦД–5 Ярославско-Павелецкий* (дата запуска не известна) - 89 км от ст.”Пушкино” до ст.”Домодедово”.

А ЧТО ЕЩЕ?

На МПЭФ мэр Москвы заключил ряд важных соглашений:

- с председателем правления ПАО “Сбербанк” Германом Грефом – о намерениях по сотрудничеству в сфере устойчивого развития: Москва сможет транслировать на регионы опыт успешных проектов в сфере стратегического планирования, экологии, культуры раздельного сбора мусора и др.

- с главами регионов – о развитии беспилотных авиационных систем: совместные проект будут реализовывать вместе с Самарской, Рязанской, Тульской и Тамбовской областями, а также с Республикой Башкортостан.

- с администрациями регионов – о взаимном сотрудничестве: вопросы обмена новыми технологиями, торгово-экономическим опытом и проектами в области культуры оговорены на ближайшие годы с представителями Орловской области, Республики Калмыкия и Кабадино-Балканской Республики