Послушать виолончель и потанцевать на крыше: Тинькофф проводит серию летних мероприятий

Летом в городе можно изнывать от тоски и зависти к тем, кто смог отправиться в отпуск, а можно провести теплые деньки зажигательно и с пользой. Для настоящих горожан Тинькофф запускает серию мероприятий «Лето в Тинькофф Городе». С июня по август клиенты Тинькофф, живущие в Москве или приехавшие сюда на время, получат возможность посетить около 15 эксклюзивных мероприятий - от концертов, выставок и ночных показов до стендап-выступлений и гастрособытий. Уникальность еще и в том, что посетители смогут стать не только зрителями, но и непосредственными участниками культурных событий.

Мероприятия будут проходить каждые выходные до конца августа на летних площадках и культурных пространствах столицы. Выбранный формат - «здесь и сейчас», то есть попасть на мероприятий можно только единожды, повторов не предусмотрено. А еще посетителей ждут необычные фотозоны, специальные меню и другие бонусы от Тинькофф и его партнеров.

Запуск собственного летнего фестиваля — новый этап развития лайфстайл-направления Тинькофф. Для этого внимательно изучались интересы клиентов. На все мероприятия установлен кэшбэк 5% для всех пользователей, 15% — для пользователей подписки Тинькофф PRO, 20% — для пользователей Premium.

Итак, что же собственно нас ждет. Для любителей театра и кино будут организованы спецпоказы, импровизированные перфомансы, встречи с известными артистами и радиоспектакли на известных площадках — в театре «Практика», Музее Москвы и др. Ближайший импровизированный перформанс состоится 18 июня в театре «Практика». Артисты реконструируют на сцене жанр советского радиоспектакля. В проекте примут участие амбассадор Тинькофф Михаил Башкатов, а также актеры Софья Лебедева и Антон Кузнецов.

Те, кто хочет сделать упор на музыку, смогут посетить Live-концерты и музыкальные мероприятия в барных пространствах столицы. Там будут звучать избранные произведения выдающихся авторов и интерпретаторов виолончельной музыки. А еще можно будет потанцевать на крыше известной городской локации под песни современных исполнителей и даже посетить закрытую вечеринку с известными арт-артистами.

Ближайшее мероприятие пройдет 28 июня в Collector Gallery. Гостей ждет специальная программа фестиваля актуальной музыки SOUND UP, посвященная виолончельной музыке. Прозвучат редкоисполняемые произведения для ансамбля из восьми виолончелей выдающихся современников — Дэвида Лэнга, Джона Тавенера, Майкла Гордона, Филипа Гласса, Стива Райха и других.

А хорошо ли вы знакомы с современным искусством? Те, кто хочет получить новый эмоциональный опыт, смогут посетить инсталляцию кинетического искусства, повзаимодействовать с объектами саунд-арта, стать участником визуально-циркового перфоманса и посетить выставку, в которой одним из экскурсоводов будет сам художник.

Ближайшее мероприятие — инсталляция «Field Modulation» пройдет 24 июня на Простанстве «поле». Зрители познакомятся с инсталляцией от Димы Морозова (VTOL) и Александры Гавриловой. А затем ночью можно будет поучаствовать в вечеринке под одноименным названием «филд модулейшн» с лайвами от Soft Blade — аудиовизуального соло-проекта, вдохновленного русским фолком и британской электроникой, и Lena Tsibizova & S Piper Spray, в компании диджеев Prasdov, Shutta и Lapi.

А еще для клиентов Тинькофф будут организованы лекции по электронной музыке и закрытый концерт известного стендап-артиста. Более того, на время вы даже сможете стать членом закрытого клуба и получите возможность обсудить современную литературу с популярными писателями. Ну и какое же лето без вкусной еды и охлаждающих напитков? «Лето в городе» включает масштабные гастромероприятия.

За афишей мероприятий можно следить на сайте проекта и в мобильном приложении Тинькофф. Там же можно будет приобрести и билеты.