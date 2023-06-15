Фото: Антон Чернов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня выступил в качестве спикера перед молодыми ребятами со всей страны, участвующими в «Академии ПМЭФ». Это проект проводится на площадке Петербургского международного экономического форума для поддержки талантливой молодежи. Попавшие сюда студенты ведущих российских вузов прошли два этапа отбора. Среди участников проекта - в том числе и ребята, представляющие Московскую область.

Перед юными «академиками» за дни работы ПМЭФ выступят люди, которые добились больших успехов в самых разных сферах. В этой компании с Андреем Воробьёвым - гендиректор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, актер Милош Бикович, известный всей стране по главным ролям в «Холопе» и «Магомаеве», и другие заслуженные люди.

- Молодежь всегда несет новые идеи, и мы стараемся прислушиваться к ней. Считаем, что симбиоз мудрых, опытных и молодых обеспечивает результат, - отметил со сцены Андрей Воробьёв.

Фото: Антон Чернов

У участников «Академии» была возможность напрямую задать вопросы Андрею Воробьёву. Один из ребят спросил, как губернатору удается управлять таким большим регионом (8,5 миллионов жителей, полсотни городов, первое место среди субъектов РФ по строительству нового жилья и так далее).

- Раньше, мне кажется, управлять было очень сложно, - признался Андрей Воробьёв. - Сейчас у нас есть спасение - «цифра», которая помогает обеспечивать эффективное управление большими системами. Сердцем, ключом и идеологией работы в Подмосковье является Центр управления регионом.

В качестве примера эффективной обратной связи с жителями губернатор привел подмосковный проект «Добродел».

- Он существует для того, чтобы, если у кого-то есть какая-то проблема (яма на дороге, сломанная детская площадка, грязный кабинет врача), то он может сделать фотографию с геолокацией и отправить на портал. И дальше последует решение этой проблемы. «Доброделом» уже пользуются 3 млн жителей, и еженедельно приложение скачивают еще по 16 тысяч человек, - отметил губернатор.

Впрочем, поговорили не только о новых технологиях, которые сейчас используются во многих сферах, но и на другие темы. О работе в команде, о правильной стратегии руководителей по подбору эффективных сотрудников. И даже про подготовку, которую получают подмосковные школьники - регион в последние годы очень сильно продвинулся по количеству медалистов Всероссийских олимпиад.

- Несколько лет назад мы посмотрели, у какого региона сколько олимпиадников, и увидели себя на 5 месте, - рассказал губернатор. - А сейчас мы уже на 2-м. В каждом городе у нас есть флагманские школы - там лучшие преподаватели, лучшие практики. И они стали ориентиром для всех других школ.

Помимо этого в Московской области открыты два центра для одаренных детей - в Долгопрудном, на базе Физтех-лицея, и в Одинцово, на базе гимназии имени Примакова. Этой осенью будет запущен и третий - в Истре, площадкой для него стал Технолицей имени Долгих.