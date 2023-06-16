Будущие контрактники рассказали о своем искреннем стремлении помочь Родине

В единый столичный пункт отбора, расположенный на улице Яблочкова, ежедневно приходят люди, желающие пойти служить в армию. Фото: Ярослав ЧИНГАРОВ.

Патриотизм и любовь к Родине – главные мотивы решения москвичей записаться на военную службу по контракту. В единый столичный пункт отбора, расположенный на улице Яблочкова, ежедневно приходят люди, желающие пойти служить в армию. Добровольцы объяснили журналистам, почему они стремятся отправиться в зону спецоперации. Новобранцы рассказали о своем искреннем желании помочь стране.

«По зову сердца иду. Я так решил, сделал осознанный выбор. Надо помочь стране», - отметил один из посетителей пункта.

Еще один будущий контрактник решил пойти по стопам своего деда, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны. У мужчины есть военная специальность, и он уверен, что его навыки пригодятся в зоне СВО.

«Я окончил военное училище в Советском союзе, поэтому и иду. Они говорят - «на два года пойдете?», я говорю - «на четыре пойду». Мой дед с 1941 по 1945 воевал», - рассказал доброволец.

У многих посетителей на Донбасс уехали знакомые или родственники. Один из добровольцев объяснил свое решение желанием помочь друзьям, которые уже служат в зоне специальной военной операции.

«Я сам с республики Коми, приехал один. Там, в зоне СВО, есть друзья хорошие, даже лучшие. Вот хочу туда попасть и помочь им», - рассказал новобранец.

Будущие контрактники отмечают удобно организованную работу пункта. В центр на улицу Яблочкова обращаются не только мужчины, но и девушки. Женщины могут проходить военную службу в подразделениях связи, медицины и обеспечения, если не имеют другой военно-учетной специальности.

«Я хотела служить по контракту, Родину защищать. Решила пойти механиком-связистом. На горячую линию позвонила сначала, узнала, как пойти служить, мне все объяснили и вот направили в пункт. Здесь оформляешься, проходишь медкомиссию - все за один день», - рассказала одна из посетительниц.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Пункт работает ежедневно, без обеда и выходных.

Заключить контракт могут люди от 18 до 60 лет. Для оформления добровольцам нужно захватить с собой паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей.

В пункте кандидаты проходят медкомиссию. Врачи проверяют здоровье потенциальных военнослужащих с учетом данных их электронных медицинских карт. Кроме медицинского осмотра посетители проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности.