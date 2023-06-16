Окскую улицу на юго-востоке Москвы соединят до конца 2023 года

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Среди инфраструктурных проектов в Юго-Восточном округе Москвы одним из наиболее важных стала связка двух частей Окской улицы. Строительно-монтажные работы на ней выходят на финишную прямую. Об этом сообщил журналистам руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в четверг, 15 июня, во время пресс-показа физкультурно-оздоровительного комплекса «Ника».

«Сооружение готово на 75 процентов, - отметил глава ведомства. - Уже демонтированы старые железнодорожные пути».

По его словам, строители заняты устройством основания дороги и прокладкой сопутствующих инженерных коммуникаций. «Запуск движения, согласно срокам государственного контракта, во втором квартале 2024 года, - напомнил Загрутдинов. - Однако по поручению мэра Москвы Сергея Собянина совместно с генеральным подрядчиком мы делаем всё возможное, чтобы закончить работы в этом году».

Благодаря новой связке перераспределятся транспортные потоки с улиц Зеленодольской и Жигулевской. При этом появится параллельный альтернативный проезд к Волгоградскому проспекту.

Как уточнил глава ведомства, в августе на юго-востоке столицы в районе станции Текстильщики завершится реконструкция одноименного путепровода. Работы на нем выполнены более чем на 80 процентов. Здесь уже запустили рабочее движение транспорта. Ранее построенные два временных путепровода и подъездные дороги разобраны. Теперь строителям остается расширить Волгоградский проспект на подходах к путепроводу. Затем провести благоустройство около дороги.

«Создание транспортного каркаса столицы является неотъемлемой частью утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным градостроительной политики», - подчеркнул Загрутдинов.