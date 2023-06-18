Анастасия Ракова: «Вы меняетесь сами и меняете медицину города, смело отвечая на современные вызовы»

Фото: Пресс-служба социального комплекса правительства Москвы

Дорогие медицинские работники Москвы!

Благодаря вашему ежедневному труду миллионы москвичей становятся здоровее, а значит, счастливее. Вы заботитесь о жителях столицы на протяжении всей жизни: помогаете маленьким москвичам появиться на свет, защищаете их от опасных вирусов и болезней, спасаете жизни горожан в самых критических ситуациях.

Оставаясь на высоком мировом уровне профессионализма и качества оказываемой помощи, вы стремитесь вперед, становитесь первопроходцами во многих областях, реализуете масштабнейшие городские проекты и занимаетесь научными разработками. Вы меняетесь сами и меняете медицину города, смело отвечая на современные вызовы.

В этот день я хочу пожелать вам всегда ощущать уважение и признание за то великое доброе дело, к которому вы причастны. Я желаю вам в своем труде ежедневно реализовывать свой потенциал и амбиции. Иметь возможности для развития и роста. А еще хочу пожелать простого человеческого благополучия: быть здоровыми, жить и работать в любимом месте, растить здоровых и веселых детей в нашем счастливом городе.