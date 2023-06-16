«Ускорять цифровую трансформацию»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал соглашение о внедрении искусственного интеллекта в новых сферах

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Московская область последние годы активно внедряет искусственный интеллект (ИИ) в самые разные отрасли. Это ускоряет и упрощает многие процессы. Например, в системе здравоохранения робот Светлана заменила более 400 операторов кол-центров, сократив время дозвона до считанных секунд. Связанный с камерами видеонаблюдения ИИ позволяет штрафовать владельцев машин, которые выбрасывают в неположенных местах строительный мусор, следит за пожарной ситуацией в лесах, мониторит незаконную торговлю на улицах. И это далеко не весь список.

Работу с ИИ в Подмосковье будут продолжать. Сегодня на экономическом форуме в Санкт-Петербурге губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта.

- Мы давно и плодотворно сотрудничаем со Сбером, внедряем все самое передовое, в том числе технологии искусственного интеллекта, - отметил Андрей Воробьёв. - У нас уже работает 9 проектов, к которым подключен ИИ. Еще 4 находятся на стадии реализации и полностью будут запущены в текущем году.

По словам губернатора, в 2023 году планируется создать еще более десятка новых ИИ-проектов:

- Это, к примеру, мониторинг очереди у регистратуры, контроль питания в школах, планирование маршрутов общественного транспорта. Будем стараться внедрять искусственный интеллект во все сферы жизни.

- Московская область - один из самых технологически развитых регионов России, с которым мы плодотворно сотрудничаем уже много лет, и в том числе в ИТ, - отметил Герман Греф. - В лице руководства области мы видим огромную заинтересованность в развитии искусственного интеллекта - универсального инструмента, который повышает комфорт, удобство и качество жизни граждан, а также эффективность различных отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.

В свою очередь Андрей Воробьёв презентовал действующий в Красногорске Центр искусственного интеллекта (Центр ИИ-трансформации) - он был запущен по поручению Президента России. Перед Центром ставится задача интеграции новых технологий в систему госуправления. Лучшими практиками Московская область будет делиться и с другими регионами РФ.

- Чтобы форсировать внедрение ИИ, мы создали Центр искусственного интеллекта - единую площадку для разработчиков, представителей органов власти и бизнеса, - отметил губернатор. - Это нам дает, прежде всего, быструю обработку больших данных, аналитику, необходимую для управленческих решений, эффективного контроля. Госуправление от умных технологий тоже только выигрывает. Поэтому работаем вместе с инноваторами, инженерами, технологичным бизнесом, чтобы повышать качество услуг для жителей Подмосковья, ускорять цифровую трансформацию.