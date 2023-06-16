Для участников реновации в Бескудниковском районе Москвы начали строить жилой дом

Фото: Департамент строительства г. Москвы
Для переселенцев реновации на севере столицы началось строительство жилого дома. Его разместят на Бескудниковском бульваре, на земельном участке 50 в Бескудниковском районе.
«Сейчас проводится разработка котлована и устройство фундаментной плиты, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ввод здания в эксплуатацию планируется в 2024 году».
ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ
Четырехсекционный жилой дом переменной этажности будет таким:
- система вентилируемого фасада с использованием искусственного декоративного камня «под кирпич» и фиброцементных панелей;
- во всех квартирах - остеклённые балконы и лоджии;
- 186 квартир - 36 однокомнатных, 125 двухкомнатных и 25 трехкомнатных. Одна квартира - для маломобильных жильцов. В ней увеличат ширину коридоров, а также поставят специальную сантехнику. Квартиры жильцов размещаются со второго этажа;
- в вестибюле корпусов - комната консьержа, место для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики;
- система охранного видеонаблюдения, обеспечивающая круглосуточный контроль и видеозапись зон въезда во двор и лифтовых кабин;
- система охраны входов, созданная на базе многоабонентных домофонов, с функцией разблокировки запорных устройств по сигналу автоматической пожарной сигнализации.
Около дома во время благоустройства:
- высадят деревья и кустарники;
- разобьют газоны и цветники;
- поставят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.
ВАЖНО
Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.
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