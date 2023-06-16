Для участников реновации в Бескудниковском районе Москвы начали строить жилой дом

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Для переселенцев реновации на севере столицы началось строительство жилого дома. Его разместят на Бескудниковском бульваре, на земельном участке 50 в Бескудниковском районе.

«Сейчас проводится разработка котлована и устройство фундаментной плиты, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ввод здания в эксплуатацию планируется в 2024 году».

ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ

Четырехсекционный жилой дом переменной этажности будет таким:

- система вентилируемого фасада с использованием искусственного декоративного камня «под кирпич» и фиброцементных панелей;

- во всех квартирах - остеклённые балконы и лоджии;

- 186 квартир - 36 однокомнатных, 125 двухкомнатных и 25 трехкомнатных. Одна квартира - для маломобильных жильцов. В ней увеличат ширину коридоров, а также поставят специальную сантехнику. Квартиры жильцов размещаются со второго этажа;

- в вестибюле корпусов - комната консьержа, место для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- система охранного видеонаблюдения, обеспечивающая круглосуточный контроль и видеозапись зон въезда во двор и лифтовых кабин;

- система охраны входов, созданная на базе многоабонентных домофонов, с функцией разблокировки запорных устройств по сигналу автоматической пожарной сигнализации.

Около дома во время благоустройства:

- высадят деревья и кустарники;

- разобьют газоны и цветники;

- поставят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

ВАЖНО

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

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