Будущие контрактники рассказали, как пример друзей повлиял на решение пойти на службу

В единый пункт отбора контрактников в Москве приезжают из разных регионов страны. Фото: Софья Сандурская.

Москвичи и жители других регионов ежедневно приходят в единый столичный пункт отбора на улице Яблочкова, чтобы записаться на службу по контракту. Добровольцы рассказали журналистам, что повлияло на их решение отправиться в зону спецоперации. Главный мотив всех новобранцев – патриотизм и желание защищать Родину. У многих в зоне СВО уже служат близкие и друзья, которым они хотели бы помочь.

«Все в семье служили, это обычный долг перед Родиной. Есть, конечно, друзья, которые там сейчас служат – они тоже немножко послужили мотивацией, чтобы я туда поехал», - рассказал один из посетителей.

Другой мужчина отметил, что пойти на службу его вдохновил пример друзей.

«Много друзей и много знакомых – военнослужащих бывших, действующих, с этой целью и пошел служить. Наша Россия – великая страна и мы должны защищать ее любыми способами», - подчеркнул доброволец.

Многие посетители уже служили в армии, имеют боевой опыт, держали в руках оружие, поэтому считают, что их навыки обязательно пригодятся в профессиональной армии.

Единый пункт отбора контрактников в Москве расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Здесь будущие военные могут пройти медицинскую комиссию и собеседование. Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна. Оформить все необходимые документы можно в одном месте в среднем за три часа.

В ряды вооруженных принимаются люди от 18 до 60 лет. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. В столичный пункт могут обращаться не только москвичи: контракты заключают и с жителями других регионов, и с иностранными гражданами. Иностранцы, вступившие в ряды вооруженных сил, могут оформить российское гражданство в упрощенном порядке.

Врачи проверяют здоровье потенциальных военнослужащих с учетом данных их электронных медицинских карт. Если у кандидата есть какие-то противопоказания для службы, медики сразу видят это в истории болезни. Кроме медицинского осмотра кандидаты проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Перед отправкой в зону СВО контрактники проходят профессиональную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.

Пункт работает ежедневно, без обеда и выходных. Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.