Где спасаются от жары москвичи: на пляжах и в аквапарках города царит ажиотаж

Пляж Серебряный бор-3 - один из девяти столичных пляжей, где разрешено купаться. Фото: Александр ИВАНЦОВ

- Полчаса от дома - сначала метро до Полежаевской, потом маршрутка - и я на пляже! - улыбается москвич Александр Иванцов. (Лежащий на шезлонге мужчина оказывается целым директором Института индустрии туризма при МГУ спорта и туризма, - Авт.).

Это на улицах обалдевший от жары народ тихо плавится, мечтая о холодненькой минералке и выпив бутылочку, тут же начинает снова мечтать. А тут - хорошо. Особенно когда нет-нет да прохладный ветерок с реки подует.

Пляж Серебряный бор-3 - один из девяти столичных пляжей, где разрешено купаться (см. «Конкретно»). Официальный купальный сезон в столице открыли в субботу, 17 июня. Хотя народ бы в воду полез и без всяких «запланированных дат» - эти дни в Москве припекло так, что у многих мгновенно возникло пляжное настроение. Хорошо бы к прохладной водичке. Да под зонтик куда-нибудь.

Фото: Александр ИВАНЦОВ

Самые ранние загорающие начали приезжать сюда, к Москва-реке, еще к 10-11 часам утра. А к полудню и дальше берег очень плотно заполнился людьми на лежаках и на по-простецки брошенных полотенцах. Семьи с детьми, парочки, симпатичные девушки в бикини, дружеские компании.

- Если представить, что вместо травы - песок, будет как в Анапе, - смеется девушка по имени Валерия. Ерничает по поводу количество отдыхающих.

- А мне здесь нравится, - продолжает Александр Иванцов. - Удобно. Душевые, кабинки для переодевания, площадка для волейбола. Можно арендовать на несколько часов шатер. В кафе - шашлык вкусный.

- А водичка как?

- Я думал, что будет холодная. Но уже несколько раз бегал нырять - освежает, градусов 20, не меньше.

Да, пляжи Серебряного бора всегда пользуются особой популярностью и в любой жаркий солнечный день здесь ажиотаж. Но в эти выходные такую же картину можно было наблюдать и на всех остальных пляжах. В +25 и выше к прохладной воде сбегают десятки тысяч москвичей.

Фото: Александр ИВАНЦОВ

Да что тут говорить о бесплатных общественных пляжах, когда и абонементы с разовыми билетами в открытые бассейны разлетаются как - не к жаре будет сказано - горячие пирожки. Во многие их них даже дозвониться получается далеко не с первой попытки - линии перегружены. При том, что и цены-то приличные.

Например, в аквакомплексе «Лужники» (ул. Лужники, 24с4) 3-часовое посещение бассейна обойдется в 1950 рублей для взрослого и 1000 для ребенка.

Разовое дневное посещение бассейнов «Чайка» (Турчанинов переулок, 1с3) обойдется в 2300 рублей в будни и 2800 по выходным. Благо, после 20:00 цены опускаются вслед за температурой - до 1500.

В «The Bassейн» можно попасть на весь день за 2500-3000 рублей и за 1250-1500 на несколько часов. (800-1500 для детей).

- Солнечные дни, жара - для нашего бизнеса наоборот благо, - рассказал корреспонденту KP.RU администратор «The Bassейн». - Мы наоборот такой погоде радуемся. В такие дни за день через наши бассейны проходят до полутора тысяч посетителей.

Такой же ажиотаж наблюдается и в аквапарках.

При этом столичные власти просят горожан воздержаться от купания в необорудованных для этого местах. К сожалению, первая жертва стихийных купаний уже есть. В поселке Рублево (за МКАДная часть района Кунцево) погиб 15-летний подросток, который прыгнул в Москва-реку с дерева, но не смог выплыть.

Фото: Александр ИВАНЦОВ

КОНКРЕТНО

Этим летом московский Роспотребнадзор «лицензировал» для купания 9 столичных пляжей - вода здесь полностью соответствует всем санитарным нормам:

- Путяевский пруд №1 (ВАО),

- Пляж «Динамо» (САО),

- Серебряный бор-2 (СЗАО),

- Серебряный бор-3 (СЗАО),

- Тропарево (ЮЗАО),

- Мещерское (ЗАО),

- Большой городской пруд (ЗелАО),

- Школьное озеро (ЗелАО),

- Черное озеро (ЗелАО).

Еще три зоны отдыха, которые в прежние годы время от времени попадали в этот список (Левобережье, Головинские пруды, Большой Садовый пруд - все САО), имеют статус зон отдыха без права купания. Пляж на Белом озере (ВАО) закрыт на реконструкцию.