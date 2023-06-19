Иван Бобров: Рестораторы в 90 % случаев устраняют нарушения при размещении летних кафе добровольно

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров сообщил об увеличении в два раза количества добровольно устраненных нарушений при установке летних кафе в столице. Город тщательно контролирует законность размещения уличных веранд. При этом ресторанному бизнесу обеспечивается активная поддержка. В частности, землю для открытых веранд представители общепита получают бесплатно. За соблюдением правил и требований к сезонным сооружениям следит Госинспекция по недвижимости. Как пояснил глава контрольного ведомства, главной задачей города при этом является правовое регулирование и соблюдение рестораторами несложных правил по установке летних заведений.

«Все ключевые требования к их возведению и обустройству довольно просты и сводятся к тому, чтобы обеспечить безопасность в городском пространстве и не мешать движению пешеходов», - отметил Бобров.

По его словам, инспекторы занимаются профилактикой правонарушений и их оперативным устранением.

«Благодаря чему в этом году в 90,5% случаев рестораторы приняли меры и добровольно устранили нарушения при размещении летних кафе», - уточнил глава Госинспекции.

Всего было выявлено 288 нарушений. Из них 128 кафе размещались незаконно и в городской схеме не значились. При этом 123 веранды превысили разрешенную площадь. Несоответствие ситуационному плану обнаружилось у 37 веранд.

«Сейчас 244 нарушения устранены, 221 из них – силами владельцев летних заведений», - сообщил Бобров.

Для профилактики нарушений ежегодно Госинспекция по недвижимости проводит вебинары для рестораторов. В ведомстве отмечают, что именно информационно-разъяснительная работа помогает соблюдать законность при размещении летних веранд в столице.