Будущие контрактники рассказали о своей решимости защищать страну

Будущие контрактники рассказали о своем решении записаться на военную службу. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ.

В московский пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова ежедневно приходят люди, принявшие решение стать профессиональными военными. Будущие контрактники рассказали журналистам, почему они стремятся отправиться в зону спецоперации. По словам добровольцев, они полны решимости спокойно и уверенно выполнять свой долг перед Родиной.

«В ВДВ (Воздушно-десантные войска РФ - Ред.) есть такой девиз: «Кто, если не мы?». Если не я, то кто? Другой не пойдет, я откажусь, а кто будет Родину защищать? Поэтому я принял это решение», - рассказал один из новобранцев.

Многие посетители уже служили в армии или в полиции, побывали в горячих точках и имеют боевые навыки. Немало и тех, кто вступает в ряды вооруженных сил впервые. Несмотря на отсутствие опыта, они готовы защищать Родину с оружием в руках. По словам кандидатов, они просто не могут оставаться в стороне, когда России нужна их помощь.

«Это моя Родина. Я всегда ассоциировал себя с Советским Союзом, с Россией, поэтому моя помощь сейчас необходима, поэтому я здесь. Скромно и спокойно будем выполнять свой долг», - рассказал один из новобранцев.

Многие добровольцы говорят, что в армии служили несколько поколений мужчин из их семей, а дедушки сражались на полях Великой Отечественной войны. У некоторых посетителей пункта в зоне спецоперации уже служат друзья или родственники, и новобранцы готовы отправиться им на помощь.

Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Он работает ежедневно, без обеда и выходных. Будущие контрактники отмечают удобно организованную работу центра. В пункте кандидаты проходят медкомиссию и профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца. Срок прохождения службы по контракту в каждом случае определяется индивидуально, минимальный срок составляет 11 месяцев. Перед отправкой в зону СВО новобранцы проходят специальную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.

Поступить на службу в московском пункте отбора могут не только жители столицы, но и уроженцы других регионов России и даже иностранные граждане. Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Заключить контракт могут люди от 18 до 60 лет. Для оформления добровольцам нужно захватить с собой паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.