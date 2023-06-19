Новые православные храмы Москвы: Комплекс с панорамой Куликовской битвы и шатровая церковь Русского Севера

На юго-западе столицы в Северном Бутове строится церковный комплекс в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского

В разных районах столицы планируют построить более 200 новых храмов. Из них около сотни уже принимают прихожан. Остальные возводятся или проектируются. На стройку перечисляют пожертвования частные инвесторы, спонсоры и обычные горожане. При этом рядом с церквями создаются ещё и общественные пространства со скверами, музеями, игровыми площадками для детей. Рассказываем, что и где появится в ближайшие годы.

ВСТРЕЧА С ОЛИМПИЙЦАМИ

На юго-западе столицы в Северном Бутове строится церковный комплекс в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Будущий храм считается главным для всех православных спортсменов страны. Настоятелем в нем стал духовник олимпийской сборной России, иерей Андрей Алексеев.

Что сделают: на площади более 15 тысяч квадратных метров разместятся каменный храм на 1000 человек, музей Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы, образовательный центр с воскресной школой и гимназией, центр для общественных мероприятий, театрально-концертный зал, дом милосердия, трапезные, церковная лавка и дом причта. Здесь будет работать физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором разные виды спорта станут преподавать олимпийцы и чемпионы Европы и мира. Рядом появятся парк, детская площадка и спортивно-игровая зона.

Где: ст. м. «Бульвар Дмитрия Донского», Проектируемый проезд № 585, вл. 1 (около пересечения ул. Академика Глушко и б-ра Дмитрия Донского).

СТЕНЫ УКРАСЯТ МОЗАИКИ С ЛИКАМИ СВЯТЫХ

В Лефортово на юго-востоке городе появится церковь в стиле древнерусской архитектуры. Пятиглавый храм Преображения Господня снаружи покроют белой обмазкой, сохранив при этом узор кирпичной кладки. Одновременно в нем смогут находиться 400 прихожан.

Что сделают: здание украсят мозаиками с ликами святых и декоративными деталями, которые использовали зодчие на Руси во второй половине 16 века. Купола и кровлю сделают из нержавеющей стали. Оконные рамы будут деревянными. Около храма обустроят детскую площадку и пешеходные дорожки с местами отдыха. В будущем по соседству планируют построить приходской дом. Вокруг церкви поставят кованую ограду на кирпичном цоколе с двумя проездными воротами со стороны Золоторожского вала.

Где: ст. м. «Площадь Ильича», ул. Золоторожский вал, вл. 22, недалеко от арт-парка «Символ».

В Лефортово построят храм в стилистике древнерусской архитектуры

ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ

В Новой Москве откроют церковь, напоминающую шатровые храмы Русского Севера. В ней не будет прямых линий и острых углов, никаких лишних деталей. Из украшений - только плавные порталы и арки. В будущем храме Вознесения Господня в Бачурино смогут принять во время богослужений до тысячи человек.

Что сделают: у здания будет центральный купол, символизирующий Христа, четыре купола вокруг него – апостолов-евангелистов. Еще один купол разместится над звонницей на западном фасаде храма. В нижней части храма поставят крестильную купель. Во дворе откроют церковную лавку. Чуть в стороне соорудят поклонный крест.

Где: ст. м. «Коммунарка», поселение Сосенское, пос. Коммунарка, на границе с жилым комплексом «Скандинавия».

В Новой Москве откроют церковь, напоминающую шатровые храмы Русского Севера

РОСПИСИ НА СВОДАХ

На северо-востоке города возводится храм Успения Пресвятой Богородицы. Он посвящен российским строителям. Здание рассчитано более чем на 1,5 тысячи прихожан и считается одним из крупнейших храмовых комплексов столицы.

Что сделают: церковь украсят в стиле древнерусской архитектуры второй половины 12 века. На фасаде с отделкой фигурным кирпичом выложат мозаики на библейские темы. Внутри восьмиглавого храма на сводах появятся росписи. Рядом откроют воскресную школу, а также духовно-просветительский и кризисный центры для беременных женщин и молодых мам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Около будущего комплекса проезды и тротуары вымостят брусчаткой, высадят газоны, цветники, хвойные и лиственные кустарники.

Где: ст. м. «Ботанический сад», ул. Березовая аллея, вл. 5/1.

На северо-востоке города возводится храм Успения Пресвятой Богородицы

С ВИДОМ НА РЕЧНУЮ ДОЛИНУ

На западе столицы в Можайском районе построят храм в честь священномученика Игнатия Богоносца. Авторы проекта прообразом послужила знаменитая церковь Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде, построенная в XIV веке.

Что сделают: восточная стена храма около алтаря будет полностью стеклянной. Прихожане смогут любоваться видами на долину реки Сетунь сквозь прозрачные панели. В стены молельного зала встроят ниши для икон. Рядом на специальных выступах - подставки для свечей.

С улицы будет видно, что кровля почти опускается до земли, словно церковь вырастает из нее. Крест на куполе соорудят из триплекса, на нем можно будет подключить подсветку. В храме смогут одновременно находиться 500 человек.

Где: ст. м. «Славянский бульвар», ул. Верейская, рядом с вл. 11.

На западе столицы в Можайском районе построят храм в честь священномученика Игнатия Богоносца

КОЛОКОЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН ПО ВСЕЙ ОКРУГЕ

В Восточном Измайлове на востоке Москвы строят храмовый комплекс в честь Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Федоровны.

Что сделают: купол и основные архитектурные детали здания напомнят сооружения в византийском стиле. А несущие конструкции и кровлю оформят в традициях новгородской школы храмового зодчества. Внутри своды церкви распишут ликами святых. Комплекс украсит высокая колокольня, что при строительстве современных храмов встречается редко.

На площади перед главным входом высадят газоны и цветники. Рядом появится дом причта с трапезной, воскресная школа и церковная лавка. На богослужение сюда смогут прийти примерно 400 человек.

Где: ст. м. «Первомайская», около пересечения Сиреневого бульвара с 15-й Парковой улицей.