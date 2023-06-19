«Мы решили дополнительно поддержать людей»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о новых выплатах для некоторых категорий льготников

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о новых выплатах, которые будут получать некоторые категории льготников. Список категорий был озвучен на еженедельном совещании с руководителями областных министерств и главами городских округов.

- Сейчас мы решили дополнительно поддержать многодетные семьи с низкими доходами и увеличить для них выплату на школьную форму с 3 до 10 тысяч рублей, - рассказал Андрей Воробьёв. - Семьи с самыми сложными детьми-инвалидами, которые прикованы к месту - это новая выплата, которая составит 18 тысяч рублей.

Еще одна категория - 70 тысяч пенсионеров с низкими доходами до 18 тысяч рублей. Причем пенсии им пересчитают с учетом дополнительных выплат «задним числом» - с января 2023 года.

На такие выплаты претендуют неработающие пенсионеры старше 65 лет, приживающие одни или с супругом (супругой) пенсионного возраста на территории Московской области не менее 10 лет.

На совещании объяснили, какие выплаты ждут пенсионеров с невысокими доходами.

Получавшие ранее пенсию в 15 тысяч рублей жители Подмосковья в августе получат сразу 24 тысячи, а далее ежемесячно еще по 3 тысячи к имеющимся 15.

Пенсия в 16 тысяч: плюс 16 тысяч рублей разово, далее еще по 2 тысячи рублей в месяц в качестве доплаты.

Пенсия в 17 тысяч: 8 тысяч рублей единовременно, затем по 1 тысяче в месяц в качестве доплаты.

Эти деньги придут на карту уже 20 августа. Дополнительно подавать заявления никуда не надо.

Ежегодные выплаты на школьную форму Московская область увеличивает с 3 до 10 тысяч рублей семьям с низким доходом (менее 17 тысяч рублей на человека). Выплата предусмотрена на каждого ребенка. При этом дети-первоклассники из таких семей также получат к новому учебному году рюкзак со всеми необходимыми принадлежностями.

- Еще одна выплата - на уход за детьми-инвалидами с 3 степенью ограничений к самообслуживанию, самыми сложными заболеваниями - с ДЦП, паллиативным статусом, - сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. - Она коснется семей с невысокими доходами (ниже 34,5 тысяч рублей на человека, - Авт.) и составит 18 тысяч рублей ежемесячно. (Сейчас аналогичная выплата - 10 тысяч).

Чтобы получить эту выплату (они начнут поступать уже с 25 июля), Необходимо подать заявление на портале «Госуслуги» Московской области.

- Также у нас появился электронный социальный паспорт Московской области, - отметила Людмила Болатаева. - Раньше льготнику необходимо было всегда носить с собой бумажные свидетельства, удостоверения, различные справки. Теперь все это в одном цифровом паспорте льготника.

К слову, в Московской области на данный момент 2,6 млн жителей получают те или иные льготы - пенсионеры, ветераны труда, инвалиды и так далее.

- Уже 100 тыс. человек скачали этот цифровой паспорт, - сообщила министр. - Получить его можно на региональном портале «Госуслуги». При авторизации вы сразу можете его скачать файл в телефон или сохранить фотографией. В магазинах, аптеках, музеях необходимо показать QR-код, отсканировав который, сотрудник увидит льготную категорию.