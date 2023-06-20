Стены-трансформеры, игровой зал и витражное остекление: Что еще появится в спорткомплексе «Ника» на юго-востоке Москвы

Спорткомплекс рассчитан в первую очередь на занятия воспитанников одной из ведущих волейбольных школ города – олимпийского резерва № 65 «Ника». Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Волжском бульваре, владение 8 в Текстильщиках прямо напротив жилых домов вырос новый спортивный комплекс. Он станет домом для волейбольной школы олимпийского резерва № 65 «Ника». Впрочем тренироваться здесь смогут не только профессионалы, но и обычные горожане. Открытия остается ждать недолго.

«Здание готово примерно на 80 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во время осмотра спорткомплекса. - Фасадные работы подходят к концу».

По его словам, уже начинается финишная отделка и устройства входов в здание. Кроме того, вокруг спорткомплекса проводится и благоустройство. Практически полностью уже выложены тротуарной плиткой пешеходные дорожки и площадка перед главным входом.

«Основные строительные работы планируем завершить в сентябре этого года», - отметил Загрутдинов.

В СВОБОДНОМ ПОЛЕТЕ

Волейболистам в спорткомплексе создали все условия для занятий и соревнований. При проектировании игрового зала с трибунами на 300 мест учитывались специальные требования и детали, важные для спортсменов. Среди них, например, удобный пол. На него уложили специализированное амортизационное покрытие. Благодаря этому приземление игрока после прыжка будет более щадящим для его позвоночника. Поскольку такой пол уменьшает нагрузку за счет погашения импульса от соприкосновения с покрытием.

«Подобного эффекта удается достичь с помощью специальных полиуретановых амортизаторов, установленных на основании паркета», - уточнил Загрутдинов.

В тренажерный зал уже завезли беговые дорожки и другое необходимое оборудование Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кстати, для свободного полета мяча в зале выдержана высота не менее 12 метров от уровня пола до конструкций потолка. Эти же требования также учитывались при монтаже акустических и осветительных систем.

Еще одна фишка зала - перегородки-трансформеры. Во время тренировок они помогут поделить пространство на три площадки. А если проводятся соревнования, то эти площадки можно превратить в одну. При этом для максимального удобства посетителей и спортсменов в дни состязаний возможно разделение потоков.

В спорткомплексе разместились также бассейн, тренажерный и конференц-зал, буфет и медицинские кабинет. В целом в сутки он сможет принять 1384 человека.

Чашу бассейна для оздоровительного плавания сделали размерами 25 на 16 метров Фото: Светлана ВОЛКОВА

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Здание привлекает внимание не только внутри, но и с улицы. Для стильных фасадов выбрали алюминиевые панели натуральных, сочетающихся друг с другом природных оттенков. Дизайнеры взяли древесный, светло-зеленый, бежевый и светло-серый цвета. Плюс к этому фасады украсили витражным остеклением.

«Архитектурному облику спортивных сооружений в Москве уделяется все больше внимания, - пояснил Загрутдинов. - Учреждения становятся настоящими точками притяжения. Они возводятся как для профессиональных спортсменов, так и для занятий спортом жителей столицы. Спортивная инфраструктура в городе активно развивается по поручению мэра Москвы Сергея Собянина».

А В ЭТО ВРЕМЯ

На юго-востоке Москвы в этом году появится еще один уникальный объект – Дворец спорта в Некрасовке. Он войдет в состав одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

«Его уникальность не только для Некрасовки, но для всей столицы в том, что под одной крышей он объединит 12 видов спорта, - отметил Загрутдинов. - Жители района уже смело могут выбирать то занятие, которое будет им по душе».

По его словам, все строительно-монтажные работы во Дворце спорта уже практически завершены.

«На сегодня здание готово на 97 процентов, - пояснил глава ведомства. - На финальном этапе благоустройство вокруг сооружения».

Дворец сможет принять около 400 человек в смену. При этом трибуны в зоне ледовой арены рассчитаны на 500 зрителей. В универсальном зале и бассейне легко уместятся по 150 человек. Общая площадь здания - более 21 тысячи квадратных метров.

ВАЖНО

В ближайшие три года Адресной инвестиционной программой Москвы запланирован ввод 22 объектов спорта. Их общая площадь - более 210 тысяч квадратных метров.

«Стоит отметить, что программа «Спорт Москвы» с каждым годом набирает обороты, - подчеркнул Загрутдинов. - Мы строим не только крупные объекты городского или даже федерального значения, но и уделяем большое внимание тому, чтобы для каждого жителя Москвы спорт стал доступнее».

Это подтверждается и Адресной инвестиционной программой, отметил глава ведомства. В основном речь в ней идет о районных спортивных комплексах, чтобы каждый желающий мог заниматься спортом недалеко от дома.

Самыми крупными сооружениями, открытие которых намечено в столице на ближайшие годы, станут Ледовый дворец в Мневниковской пойме, а также Дворец спорта в Лужниках.

За последние пять лет в городе построено 28 спортивных объектов. Еще один уже ввели в этом году. Сейчас в стройке 13 сооружений для занятий спортом. До конца 2023 года будут готовы шесть. Все они уже построены более, чем наполовину. В самой высокой степени готовности спортивный комплекс в Северном Бутово. На финишной прямой работы на футбольном поле в Зеленограде и физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) во Внуково. В этом году также введут ФОК «Баланс» в Бибирево.