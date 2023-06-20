Блестящее лето: чем москвичей удивит и порадует пляж «Динамо»

В целом местечко чистое, достаточно спокойное и тихое Фото: Александра БУДАЕВА

Пляж «Динамо» - одна из 10 зон отдыха, которые этим летом сотрудники столичного Роспотребнадзора признали безопасными с точки зрения санитарного состояния, обработки от насекомых, чистоты и др.

ОСОБЕННОСТИ

Зона для отдыха здесь небольшая (протяженность пляжа – примерно 200 метров), поэтому спортивной площадки на самом пляже нет. Лично для меня это, скорее, плюс: можно быть уверенной, что в голову не прилетит чей-нибудь мяч.

Зато здесь есть удивительный песок – бархатистый и блестящий, будто кто-то специально рассыпал в него блестки. На теле они не остаются, но на солнышке сверкают и переливаются красиво.

Вода – Химкинское водохранилище – в основном чистая. Водоросли есть по бокам пляжа на радость местным уткам. Да-да, в районе пляжа обитает целое утиное семейство: мамаша с выводком из семи утят. Время от времени они степенно выплывают к людям в ожидании «вкусняшек». В благодарность могут недолго попозировать для фото.

- Какая милота! - в погоне за красивым кадром с утками во главе на окраину пляжа забрела девушка в красивом платьице. Вот только берег здесь оказался ненадежным: одно неловкое движение, и песок под ногами осыпался, девушка оступилась и… села в воду. Утки издевательски заквакали и уплыли. А девушка осталась – сушиться.

ЧТО С УДОБСТВАМИ

Из удобств на пляже есть туалеты и две душевых лейки (расположена слева от входа, если вы стоите лицом к воде). Справа чуть выше пляжа – кафешка с мороженым, морепродуктами и неизменными картофелем-фри и вареной кукурузой. Цены – обычные для городских зон отдыха (см.КОНКРЕТНО).

Для тех, кто приехал исключительно за солнечными ваннами, есть специальная деревянная зона – на раскаленной поверхности можно почувствовать себя внутри гриля: вы будете медленно поджариваться и сверху, и снизу.

Боитесь солнца – есть места в тени на травке. Проката лежаков и «зонтиков» от солнца я не увидела. Есть лавочки, возле каждой – мусорка.

В целом в выходной день народу пока не очень много – есть свободные места и на песке, и на лавочках, и в тени.

Пляж «Динамо» - одна из 10 зон отдыха, которые этим летом сотрудники столичного Роспотребнадзора признали безопасными Фото: Александра БУДАЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

У входа на пляж дежурят машины «Скорой помощи» и МВД. На самом пляже – вышка спасателей. Большую часть времени бравые ребята в оранжевых жилетах болтают между собой, каждый час, как по будильнику, через громкоговоритель просят родителей присматривать за детьми (для них малышей есть отдельная огороженная буйками зона на мелководье) и время от времени гоняют молодежь с пирса, откуда подростки пытаются прыгать в воду.

Дно песчаное, зона купания для взрослых также огорожена буйками. Катера, гидроциклы и сапы плавают за ее пределами, за этим также наблюдают спасатели.

В целом местечко чистое, достаточно спокойное и тихое – под шум волн даже можно ненароком задремать. Правда, вечером молодежи становится больше, а они приносят с собой колонки. Дальше остается только размышлять о том, насколько сильно могут различаться музыкальные пристрастия разных поколений.

Распитие спиртного на пляже запрещено. Правда, как-то выборочно. Компанию, которая пила пиво, разлитое в пластиковые стаканы, «дозор» полицейских обошел стороной. А на ребят, которые разливали что-то типа виски, составили протокол. К сведению – за распитие спиртного в общественном месте полагается штраф от 500 до 1500 рублей. Так что лучше на пляже загорать, а выпивать попозже уже в другом месте.

Для москвичей открылся пляж «Динамо» Фото: Александра БУДАЕВА

А ЧТО ЕЩЕ

Вокруг Химкинского водохранилища есть и другие пляжи – зона парка «Покровский берег», «Лебедь» в Березовом парке, «Левобережный» в одноименном парке и др. Но в списках одобренных Роспотребнадзором их нет. О «Левобережном» известно, что качество воды там оставляет желать лучшего, поэтому там пока что купаться запрещено. Данных о других окрестных пляжах пока нет.

КОНКРЕТНО

Где: водный стадион «Динамо», Ленинградское шоссе, 39с53

Как добраться: ст.м.«Водный стадион», далее 12 мин. пешком. Или на авт.№№ Т43, Т6, 2433 до ост.«Метро «Водный стадион»

Время работы: с 9.00 до 21.00

Цены (руб.): вход на пляж – бесплатно, мороженое — 150, чай – от 150, кофе – 200, горячая кукуруза – 200, френч-дог – 250, картофель фри – 300, сэндвич с лососем или индейкой – 350, креветочные шарики (7 шт.) - 350, куриные стрипсы (6 шт.) - 400, острые куриные крылья – 400, сифуд-бокс с морепродуктами в панировке – от 500, стейк из тунца с картофелем фри – 440.