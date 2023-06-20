Будущие контрактники рассказали о решимости помочь своим согражданам в зоне СВО

В центр на улице Яблочкова ежедневно приходят москвичи и жители других регионов России, чтобы подписать контракт и отправиться в зону спецоперации. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ.

Посетители единого столичного пункт отбора на военную службу по контракту рассказали журналистам, почему они хотят вступить в ряды вооруженных сил. В центр на улице Яблочкова ежедневно приходят москвичи и жители других регионов России, чтобы подписать контракт и отправиться в зону спецоперации. По их словам, ими движет патриотизм и стремление защитить Родину. Как отмечают собеседники, во многом их желание пойти на службу продиктовано стремлением помочь другим.

«Нужно Родину защищать, родных, близких. Там много наших, им нужна помощь, какая-то поддержка», - рассказал один из добровольцев.

Еще один новобранец сообщил, что не может оставаться в стороне, когда мирным жителям новых регионов России и нашим военнослужащим в зоне СВО нужна поддержка. Он заявил, что готов отстаивать интересы страны с оружием в руках до победного конца.

«Почему я должен сидеть где-то? Надо ехать, помогать ребятам. Чем быстрее соберемся, тем быстрее победим», - подчеркнул мужчина.

Единый пункт отбора контрактников в Москве расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Здесь будущие военные могут пройти медицинскую комиссию и оформить все необходимые документы. В ряды вооруженных принимаются люди от 18 до 60 лет. В столичный пункт могут обращаться не только москвичи: контракты заключают и с жителями других регионов, и с иностранными гражданами.

Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Врачи проверяют здоровье потенциальных военнослужащих с учетом данных их электронных медицинских карт. Кроме медицинского осмотра кандидаты проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. До отправки в зону СВО военнослужащие получают довольствие (40–50 тысяч рублей) и столичную надбавку (50 тысяч рублей), то есть 90–100 тысяч рублей в месяц. В зоне спецоперации к этой сумме добавляется дополнительная ежемесячная выплата за участие в СВО (120–240 тысяч рублей). Итого в сумме участники спецоперации получают 210–340 тысяч рублей в месяц. Члены семей военнослужащих пользуются столичными мерами поддержки, например, льготами на оплату детских садов и услуг ЖКХ.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.