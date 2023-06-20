Депутат МГД Метлина: Столичный пункт отбора контрактников работает по стандартам МФЦ

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина рассказала, что столичный пункт отбора контрактников работает по аналогии с МФЦ. Фото: Александр АВИЛОВ/Агентство новостей «Москва».

Работа московского пункта отбора на военную службу по контракту организована на самом высоком уровне, отметила депутат Мосгордумы Наталия Метлина. Представитель столичного парламента 20 июня посетила центр на улице Яблочкова, чтобы поддержать добровольцев. Наталия познакомилась с посетителями и сотрудниками пункта. Депутат особо отметила, что центр работает по аналогии с хорошо всем знакомыми МФЦ.

«Здесь все очень четко, то есть это та система, которая присуща очень многим московским заведениям: учреждениям здравоохранения, налоговым органам, и другим столичным учреждениям», – рассказала Наталия Метлина.

Со столичными МФЦ пункт отбора на военную службу роднит четкая организация всех процессов. На входе посетителей встречают волонтеры, которые помогают заполнять необходимые документы и сориентироваться в кабинетах специалистов. Организована электронная очередь, для новобранцев оборудована комфортная зона ожидания, и все услуги можно получить в одном месте.

«Это, прежде всего, возможность здесь же заполнить анкету, сделать фотографии, пройти медицинское и психологическое тестирование, сдать анализы, оформить банковскую карту, получить услуги нотариуса и решить свои проблемы с судебными приставами – все продумано до мелочей. И самое главное - это маршрут, по которому идет человек, который решил служить по контракту. Максимально четыре дня нужно человеку от его решения пойти служить, от его первого шага сюда до момента, когда он отправляется уже в воинскую часть», – подчеркнула депутат.

Наталия Метлина посетила центр на улице Яблочкова, чтобы поддержать добровольцев. Фото: Александр АВИЛОВ/Агентство новостей «Москва».

Посетители пункта отбора могут перекусить, выпить чаю или кофе, посидеть на свежем воздухе в уютном дворике. Возле центра оборудована открытая зона для детей, ведь многие добровольцы приходят целыми семьями.

По словам Наталии Метлиной, ее особенно впечатлило большое количество желающих пойти служить по контракту.

«Я первый раз здесь, и, прежде всего, я потрясена количеством людей, которые пришли сюда, чтобы подписать контракт с вооруженными силами Российской Федерации. Для меня это неожиданно. Это десятки людей, разных возрастов, и я хочу низко поклониться им в ноги, независимо от того, пройдут они отбор, окажутся ли они в вооруженных силах, окажутся ли они затем на театре военных действий, или они не пройдут отбор. Тот факт, что они пришли по зову сердца, понимают ситуацию, в которой сейчас находится наша страна – мне кажется, это невероятный почин, и это ещё один укор тем, кто сомневается в единстве нашей страны», – рассказала депутат Мосгордумы.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.