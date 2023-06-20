В Подмосковье рассказали, как арендовать муниципальную землю под строительство дома с правом последующего выкупа участка

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Более 19 тысяч арендованных земельных участков для строительства домов и дач за все время и более 2 тысяч - только за первое полугодие 2023-го. В Подмосковье продолжает набирать популярность «опция», которую предлагает Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ. Уже несколько лет любой желающий может выбрать понравившийся ему участок в любом городском округе региона, взять его в аренду под строительство дома или дачи - с правом через несколько лет выкупить эту землю.

Как это сделать, напомнили в Комитете по конкурентной политике Подмосковья.

Для начала - нужно выбрать интересующий вас объект из 700 предложений на интерактивной карте портала ЕАСУЗ.

Чтобы принять участие в торгах, потребуется электронная подпись. Ее можно получить в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Далее - регистрируемся на Официальном сайте торгов, вносим задаток, прикрепляем документы и в назначенное время участвуем электроном «аукционе». Победит, соответственно, тот, кто предложил за лот самую большую цену.

К слову, договор аренды, который победитель торгов заключает с администрацией городского округа, где расположен участок, также оформляется в электронном виде.

Перед тем, как начать стройку дома, нужно уведомить власти о планируемом строительстве объекта на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ).

Остается только напомнить, что по действующим правилам дом должен находиться на расстоянии не менее 3 метров от забора и не менее 8 метров от уже построенного соседского дома.

Выкупить арендованный участок можно сразу после строительства дома и регистрации на него права собственности. Это тоже делается электронно. Нужно обратиться за услугой «Предоставление земельных участков без проведения торгов» на портале Госуслуг Московской области.

«Процедура выкупа занимает 15 рабочих дней, после чего подписывается договор купли-продажи, вносится оплата и регистрируется право собственности. Дожидаться окончания срока аренды при этом не требуется», - уточнили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.