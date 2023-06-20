"Московская область - лидер по многим направлениям": Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Андрей Воробьёв обсудили экономическое развитие региона

Фото пре­сс-службы губернатора и правительства Мо­сковской области

Новые инвестиции в Московскую область, цифровизация, пилотные проекты, которые становятся федеральными и развитие экономики - основные темы, которые обсудили сегодня на встрече Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Андрей Воробьёв.

Сегодня Московская область - лидер по многим направлениям среди субъектов России благодаря вашим усилиям, Андрей Юрьевич, как губернатора, региональной команде, конечно, благодаря труженикам, всем жителям Подмосковья, - отметила Валентина Матвиенко. - Очень многое удалось за последние годы сделать и в развитии экономики, в привлечении инвестиций. И главное, что мне нравится в стиле вашей работы, что основные акценты сделаны на создании благоприятных условий для жителей Московской области. Большие работы ведутся по благоустройству, по развитию сети социальных, медицинских учреждений.

Спикер Совфеда также отметила работу властей Подмосковья по разработке и запуску новых инициатив, которые через время масштабируются на всю страну.

Московская область часто генерирует проекты законов, изменения в законодательстве, которые относятся к проблемам не только Подмосковья, а в целом важны для всех субъектов Федерации. И все обращения мы очень внимательно рассматриваем, они становятся законами и помогают в развитии других регионов страны.

Отдельно поговорили о тесном сотрудничестве Подмосковья со столицей. Два соседних субъекта запустили немало совместных проектов, которые здорово облегчают жизнь жителям Москвы и области.

И с Государственной Думой, и с Советом Федерации нам очень важен диалог, очень важно обсуждение различных законопроектов, которые обеспечивают современные решения при оказании услуг, - отметил Андрей Воробьёв. - Все что касается цифровизации процессов, когда человек может, не выходя из дома получить то, что позволяет себя комфортно чувствовать: записать ребенка в школу, встать на воинский учет или зарегистрировать свою квартиру. И без изменения федерального законодательства это невозможно.

Губернатор напомнил об инициативах последнего времени, которые сейчас изучаются двумя палатами российского парламента.

Очень важный законопроект, который мы предложили - это все, что касается голосования за управляющие компании, чтобы это было также удобно, онлайн. Это позволит гражданам, жителям реально чувствовать заботу управляющей компании, а не какие-то испытывать проблемы. Безопасность железнодорожного сообщения для Подмосковья тоже очень важна. Мы также внесли законопроект по регулированию, обеспечению безопасности на ж/д транспорте.

Речь идет об изменениях в статью 11.1 КоАП («Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте»), которые предлагает внести Московская область. Речь идет о наказании для несознательных граждан, которые переходят железнодорожные пути в неположенных местах, а порой и вообще перед электричками. Часто это заканчивается трагедиями и «несчастными случаями». Штрафы за такие «шалости» были прописаны еще 20 лет назад и вряд ли кого-то могут напугать - 100 рублей. Подмосковье предлагает увеличить наказание до 2000 рублей. Этот законопроект был внесен в Госдуму 14 сентября 2022 года.

Еще один упомянутый Андреем Воробьёвым законопроект, касается усовершенствования системы общих собраний собственников многоквартирных домов при выборе управляющих компаний. Благодаря «цифре» такие голосования можно проводить заочно на платформе государственной информационной системы ЖКХ или МФЦ.