Будущие контрактники рассказали о нежелании оставаться в стороне от событий в зоне СВО

Посетители пункта на улице Яблочкова объяснили, что не могут оставаться в стороне, когда стране нужна их помощь. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ.

В столичный пункт отбора на военную службу по контракту ежедневно приходят люди, желающие связать свою судьбу с профессией военного. Посетители центра на улице Яблочкова рассказали журналистам, почему они стремятся отправиться в зону спецоперации России на Украине. Добровольцы объяснили, что не могут оставаться в стороне, когда стране нужна их помощь.

Многие из посетителей говорят, что в армии служили их отцы, а деды воевали с фашистами во время Великой Отечественной войны. Теперь наступила их очередь встать на защиту Родины. По словам одного из новобранцев, для него не стоял вопрос: ехать в зону СВО или нет.

«Я из семьи, скажем так, офицеров, поэтому это не обсуждается. Единственное, я ждал, долго не ехал туда. Матушка была больна, нужно было быть с ней. Теперь мамы нет. Все, туда, где я должен быть», - сообщил один из добровольцев.

Другой посетитель рассказал, что готов оборонять родную страну с оружием в руках. «Хочу постоять за свою Родину, за свое Отечество», - рассказал собеседник.

Еще один доброволец уже служил в зоне спецоперации, и теперь снова собирается отправиться к оставшимся там друзьям.

«Принял решение, что нужно съездить, помочь ребятам. Моя помощь, я считаю, будет там полезна. И мало ли, вдруг кому-то жизнь спасет мое присутствие там», - отметил новобранец.

Некоторые из будущих контрактников имеют боевой опыт, служили в зоне СВО, и для них это уже не первая поездка. Родные отпускают их на службу с легким сердцем и благословляют на защиту своей страны.

«Принял добровольно контракт. Уже еду вторую кампанию. Родственники все довольны, рады. Не жалею. Я патриот своей страны», - подчеркнул мужчина.

Ранее столичный пункта отбора на военную службу по контракту посетила депутат Мосгордумы Наталия Метлина. По ее словам, центр работает по стандартам уже привычных для москвичей и жителей регионов многофункциональных центров. В нем нет очередей, созданы комфортные зоны для ожидания, и все услуги можно получить в одном месте.

«Здесь все очень четко, то есть это та система, которая присуща очень многим московским заведениям: учреждениям здравоохранения, налоговым органам, и другим столичным учреждениям», – сообщила Наталия Метлина.

Депутат Мосгордумы также отметила, что ее потрясло число людей, готовых подписать контракт и отправиться в зону СВО.

«Это десятки людей, разных возрастов, и я хочу низко поклониться им в ноги, независимо от того, пройдут они отбор, окажутся ли они в вооруженных силах, окажутся ли они затем на театре военных действий, или они не пройдут отбор. Тот факт, что они пришли по зову сердца, понимают ситуацию, в которой сейчас находится наша страна – мне кажется, это невероятный почин, и это ещё один укор тем, кто сомневается в единстве нашей страны», – подчеркнула Наталия Метлина.