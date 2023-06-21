«Лето. Музыка. Музей»: Большой театр России впервые выступит в полном составе на фестивале в Подмосковье

Фото: пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Этим летом одним из самых грандиозных фестивалей Подмосковья станет «Лето. Музыка. Музей». Это ежегодный (проводится уже в шестой раз) фестиваль классической музыки, которые проводится в Истре, у стен легендарного Ново-Иерусалимского монастыря. Причем в этом году одной из главных жемчужин программы станет масштабное выступление Большого театра России. Впервые в Московской области в полном составе - хор, оркестр и солисты. В общей сложности на сцену выйдут больше 170 музыкантов Большого, которые исполнят оперу Сергея Рахманинова «Алеко» (по поэме Александра Пушкина «Цыганы») и симфоническую поэму того же Рахманинова «Колокола» (в основе - стихотворение Эдгара По в переводе Константина Бальмонта).

- В этом году фестиваль «Лето. Музыка. Музей», который за пять лет существования занял свое достойное место на фестивальной карте страны, ждут интересные перемены, - рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. - Блестящим финальным аккордом станет выступление Большого театра, который никогда таким полным составом не выступал на Подмосковных фестивалях. Я приглашаю всех жителей и гостей Подмосковья не упустить возможность стать свидетелем этого события.

По словам организаторов, в каждый из пяти дней фестивальные концерты смогут посетить до 1000 зрителей. Причем в билет также входит и посещение выставок крупнейшего музея Московской области - «Новый Иерусалим».

К слову, акцент программы Большого театра на произведения Сергея Рахманинова неслучаен. В этом году весь фестиваль так или иначе посвящен творчеству великого русского композитора, а также его учителей и учеников.

- Нам очень приятно принять участие в фестивале «Лето. Музыка. Музей», - отмечает генеральный директор Большого театра России Владимир Урин. - Возможно, само место - Российская Палестина и близость к храму и одному из самых замечательных музейных комплексов московской земли, сам воздух - придадут дополнительную силу и глубину звучания этим произведениям.

Художественный руководитель фестиваля, дирижер Дмитрий Юровский перечисляет других русских композиторов, оказавших влияние на Рахманинова: Чайковский, Римский-Корсаков, Лядов, Танеев, Аренский:

- Поэтому фестиваль, несомненно, посвящен в том числе и им. Но, разумеется, главным действующим лицом фестиваля остается Рахманинов, поэтому в программе прозвучат все его основные жанры крупной формы: фортепианный концерт, симфоническая музыка, вокально-симфоническая поэма и опера.

Президент фестиваля «Лето. Музыка. Музей», народный артист России Максим Дунаевский сообщил, что в этом году на фестивале выступят как настоящие звезды Российской классической музыки, так и молодые таланты, победители крупнейших конкурсов.

- Как всегда, у нас программа фестиваля очень насыщенная, разнообразная, которая, уверен, никого не оставит ни на секунду равнодушным.

Билеты и полное расписание фестиваля можно найти на сайте музея «Новый Иерусалим».