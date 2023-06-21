Фото: Константин Семе­нец

Губернатор Подмосковья сегодня встретился с митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом, священниками и прихожанами храма на территории Зарайского кремля. (Этот кремль, напомним, - единственный полностью сохранившийся в Подмосковье). Андрей Воробьёв обратился со словами благодарности в адрес Церкви - за добрые дела, за поддержку российских военных, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции и их семей.

- Молитва помогает тем, кто сражается, дает надежду и утешает родных, - сказал Андрей Воробьёв. - Поэтому Церковь, православная вера - это то, что сегодня объединяет всех нас. Побеждать страх пред ненавистной разделённостью мира - так завещал нам игумен Земли Русской, преподобный Сергий Радонежский.

Губернатор отметил, что в такое время россиянам особенно важно быть вместе.

- Вот часто мы говорим «команда». А что такое команда? Это элемент, слагаемые, компоненты. Говоря военным языком, губернатор, главы должны быть полководцами. Но если у нас нет поддержки учителя, врача, механизатора, если нет взаимопонимания со священнослужителями, то это не совсем та команда, которая может преодолеть самые жесткие вызовы и достичь самых высоких целей. А если все слагаемые и компоненты включаются, люди понимают энергию этих процессов, то получается совсем другой результат.

Одна из главных святынь, которые хранятся в соборе святого Иоанна Предтечи Зарайского кремля, - икону «Никола Зарайский», которой уже более 500 лет. Она была передана храму Андреем Воробьёвым почти десять лет назад, в августе 2013 года. Эта икона была написана в 1513 году и является списком чудотворной иконы 13 века, которую в свое время привозили в Подмосоквье из Византии. В 1960-е годы старинный список перевезли из Зарайска в Москву. И спустя полвека была возвращена по инициативе губернатора. По его же поручению в Зарайском кремле провели комплексную реставрацию.

Окрестности Зарайска также знамениты как место, где свое детство провел великий русский писатель Федор Достоевский. В одном из своих романов он упоминал деревню Моногарово - там сейчас идут работы по восстановлению старой церкви Сошествия Святого Духа на апостолов, около которой похоронен отец автора «Бесов» и «Идиота».

- Глубочайший смысл Церкви: когда радость - мы все радуемся, когда скорбь – все скорбим, - сказал митрополит Павел. - Андрей Юрьевич, мы видим вашу энергию, ваше отношение к жителям. Я сегодня наблюдал, как к вам подходили совершенно незнакомые люди, как вы общались с ними. Мы все желаем вам помощи Божьей. Мы, как священники, не можем вступать в какую-то политическую плоскость, но мы за вас молились, молимся и будем молиться!