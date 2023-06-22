«Формат хорошо себя зарекомендовал»: Детские врачи из Подмосковья прошли обучение у международного эксперта из ОАЭ

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Подмосковные педиатры прошли обучение по помощи маленьким пациентам с нарушениями дыхания. В рамках проекта Научно-исследовательского клинического института детства «Международная панорама» со специалистами из Московской области пообщалась пульмонолог, профессор из ОАЭ Малак Шахин. Лекция проходила в виде онлайн-трансляции. (К слову, это сейчас весьма востребованный формат телемедицины - врачи имеют возможность так не только получать новые знания, но и по историям реальных пациентов запрашивать помощь более опытных коллег из ведущих медучреждений).

Как сообщили в НИКИ детства, основной темой лекции стала «Оценка, стабилизация и реанимация при острых нарушениях дыхания у детей».

- Обучающее мероприятие с международными экспертами НИКИ детства проводят не в первый раз, - рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева. - Такой формат хорошо себя зарекомендовал. Подключаться к трансляции могут не только врачи из Московской области, но и медики из любых регионов нашей страны, которые участвуют в проекте «Наш участковый врач». Актуальность заявленной темы высока, так как не всегда хрипы означают, что у ребенка есть проблемы с дыхательной системой. За хрипами могут «стоять» проблемы с сердцем или аллергические реакции.

Стоит напомнить, что проект «Наш участковый врач» - одна из инициатив системы здравоохранения Московской области, которая получила развитие на федеральном уровне. В рамках Международной медицинской панорамы помогают профессионально развиваться медикам из регионов. Например, в качестве слушателей на онлайн-лекции профессора Шахин побывали педиатры более чем из 35 регионов, субъектов РФ, а также из Казахстана и Беларуси.

Как уточнили в министерстве здравоохранения Московской области, трансляция с участием специалиста из ОАЭ стала возможна благодаря договору о сотрудничестве, который был подписан в мае текущего года НИКИ детства и руководством эмирата Аджман. В будущем обучение подмосковных врачей также будет проходить и в формате стажировок.