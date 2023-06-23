Полная фейерверков фура сдетонировала на трассе в Подмосковье: салюты попали на видео

Прицеп был доверху загружен пиротехникой

«Бабахать» начало в ночь на 23 июня на Симферопольском шоссе (М-2) между Подольском и поселком Александровка. Из области в сторону Москвы двигалась фура. Прицеп был доверху загружен пиротехникой. Но при движении груз от тягача отстегнулся и зашатался. Возможно, из-за резкий толчков взрывоопасного груза и началсь детонация. Впрочем официально причина пока не установлена.

— В 23:45 на 42 км Симферопольского шоссе у фуры в пути следования отсоединился прицеп, произошло ДТП с последующим возгоранием. В 00:34 было ликвидировано открытое горение, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Водитель, как почуял неладное, тут же притулился к обочине и выбежал из кабины. Фейерверки продолжались около продолжались около получаса. В местных соцсетях жители Подольска «хвастаются» из сколь далеких районов было слышно представление. Судя по перечисляемым локациям, в радиусе пяти километров звуку салюта удивлялись многие. При этом залпы не летели картинной в небо: из-за пожара все детонировало прямо на трассе вокруг горящего кузова.

«Шоу» длилось около получаса. И уже затем пожарные быстро залили все. Другие авто не пострадали. Но главное, что каким-то чудом не началось возгорания в лесу по соседству — с учетом того, что в регионе давно стоит засуха. К утру экстренные службы буквально по частями распилили остатки прицепа и кабины, а затем вывезли с трассы, чтобы не мешать движению.