Будущие контрактники рассказали, что идут служить в зону СВО, чтобы защитить детей

Своим главным мотивом новобранцы называют любовь к своей стране и желание защитить детей, обеспечив им мирное небо над головой. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC.

В единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту ежедневно приходят люди, чтобы записаться в армию и отправиться в зону спецоперации. Журналисты поговорили с добровольцами и выяснили, почему россияне массово хотят стать военными и пойти служить на Донбасс. Своим главным мотивом новобранцы называют патриотизм и любовь к своей стране.

Один из пришедших в пункт на улице Яблочкова подчеркнул, что хочет защитить детей и свою Родину.

«Я считаю, что каждого мужчины долг – защищать свою родину. Я служил по контракту, в основном в отрядах специального назначения. Я считаю, что наши дети все должны ходить под мирным небом», - отметил мужчина.

Еще один будущий контрактник уже имеет опыт службы в зоне СВО. По его словам, он отправляется туда не в первый раз, чтобы защитить мирных жителей новых территорий России.

«Не первый раз иду, видя, что там происходит, спасая жизни мирных жителей, за детей, которые там. И за нашу Родину», - сообщил кандидат.

Другой посетитель уверен, что военная служба в зоне специальной военной операции – это долг каждого настоящего мужчины.

«Любая служба, в армии, где-то еще, в связи со сложившейся ситуацией – это долг мужчины – защищать своих близких, свою семью, народ, детей», - говорит доброволец.

Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Он работает ежедневно, без обеда и выходных. Будущие контрактники отмечают удобно организованную работу центра. В пункте кандидаты проходят медицинскую комиссию и профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам назначается военная специальность новобранца. Срок прохождения службы по контракту в каждом случае определяется индивидуально, минимальный срок составляет 11 месяцев. Перед отправкой в зону спецоперации новобранцы проходят специальную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.

Поступить на службу в московском пункте отбора могут не только жители столицы, но и уроженцы других регионов России и даже иностранные граждане. Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Заключить контракт могут люди от 18 до 60 лет. Для оформления добровольцам нужно захватить с собой паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.