«У мамы кровь из ноги хлещет, а хозяйка пса предлагает ей деньги»: Питбуль пытался загрызть московскую пенсионерку

У пенсионерки брючина в крови. А хозяйка пса (справа) предлагает ей сесть на лавочку и обсудить вопрос компенсации. Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

74-летняя москвичка Людмила Петровна вот уже почти две недели находится в больнице - после нападения соседского питбуля. У пенсионерки несколько рваных ран. Одна из них - выдранный из бедра большой кусок «мяса».

Нападение произошло 11 июня в парке Генерала Жадова в столичном районе Щукино.

- Мама просто гуляла по парку, слушала музыку в наушниках, - рассказывает корреспонденту KP.RU дочь пострадавшей женщины Дарья. - Увидела движение сбоку, хотела обернуться и тут же ей в ногу вцепилась собака. Все, что успела разглядеть - пасть и поводок, который волочится за собакой.

Пенсионерка упала. Увидела, что морда пса уже у лица, защищалась руками - челюсть прокусила левую чуть выше локтя. В этот момент подскочила хозяйка пса и не без труда оттащила его от пенсионерки.

Это травмы, которые получила пенсионерка. Фото: Личный архив

СМЕРТЬ «ТОЙЧИКА»

Питбуля по кличке Борман в Щукино знают многие. И не с лучшей стороны. По какому-то роковому стечению обстоятельств год назад он уже нападал на ту же Людмилу Петровну примерно в той же части парка.

- Тогда мама вывела в парк нашу собаку породы той-терьер. Увидев большого пса, взяла питомца на руки. Но питбуль кинулся на них, вырвал «тойчика» из маминых рук и в одно движение перекусил ей хребет, - продолжает Дарья.

- Насмерть?

- Насмерть.

- Вы писали заявление в полицию?

- Конечно. Участковый отчитался, что провел проверку и вынес отказ в возбуждении уголовного дела.

РАЗГОВОР О ДЕНЬГАХ

По словам Дарьи, Людмила Петровна уже почти две недели в больнице. И о выписке пока речь не идет.

- Врачи пока не отпускают - рана по-прежнему открытая, нужен специальный уход.

- Владельцы питбуля с вами связывались? Извинились?

- Нет. Но мама рассказала, что когда это все произошло, хозяйка собаки, Светлана, быстро отвела Бормана домой и вернулась - начала приглашать маму присесть. У мамы огромная рана в ноге, кровь через штанину хлещет, ей очень больно, она в шоке, просит, чтоб вызвали скорую помощь, а Светлана предлагает ей сесть на скамейку, успокоиться и обсудить компенсацию. Представляете, она в такой момент денег предлагала!

Пенсионерка от такой помощи отказалась. Ей помогли два сотрудника управляющей компании, они и вызвали врачей.

НАПАДЕНИЯ БЫЛИ И РАНЬШЕ

По словам Галины Сидоровой, председателя ТСЖ «Курчатовское», где живут пострадавшая женщина и владельцы Бормана, на агрессивную собаку жители жалуются уже не первый год.

- Нападения на людей и собак были и раньше, - говорит женщина. - Золотистому ретриверу одного из наших соседей напавший ни с того, от с сего питбуль очень опасно прокусил шею - собаку буквально с того света ветеринары вытащили.

Жители Академгородка (так называется этот маленький квартал внутри Щукино) жалуются, что питбуля два раза в день выгуливают без намордника.

- Поводок есть, но что от него толку при такой-то собаке? - спрашивает Сидорова. - Когда Бормана ведут на улицу, в подъезде нельзя попадаться ему на пути - он воспринимает чужих с агрессией. При этом хозяин, у которого еще есть силы удержать пса на поводке, гуляет с ним далеко не всегда. Иногда это делает супруга хозяина. Иногда - дети, подростки 13-15 лет. Кинется на кого - шансов удержать нет.

Галина утверждает, что после последнего нападения на пенсионерку тоже написала заявление в полицию.

- Участковый ответил, что находится в отпуске, а проверкой будет заниматься его коллега: «Участники инцидента опрошены. Ждем выписки пострадавшей». И все. Никаких решений.

Владельцы Бормана Евгений и Светлана продолжают выводить пса без намордника. Это подтверждают не только местные жители, но и журналисты - вчера во время съемок сюжета питбуль даже пытался атаковать оператора канала «Россия 1».

А это уже повреждения второго пострадавшего, Дениса Круглова. Слева - нога (2022 год), Справа - рука (2023). Фото: Личный архив

«БЕЗ ПОВОДКА»

59-летний учитель французского языка Денис Круглов - еще один пострадавший от челюстей Бормана. Причем дважды.

- Я живу на другой стороне парка, - рассказал мужчина KP.RU. - В октябре прошлого года поздним вечером гуляю. Слышу голоса, которые кричат за деревьями: «Борман, Борман!» Ничего не успеваю понять, как в ногу мне впивается собака. Она совершенно точно была без поводка. Только ошейник. Значит, ее просто так и спускают? Прибежал хозяин. И заявил мне, будто я сам виноват: «Пес меня так защищает» И добавил, что раньше он только на собак нападал. Мол, это первый инцидент с человеком. Естественно, я написал заявление в полицию. Собрал два листа подписей собачников, на питомцев которых Борман до этого уже кидался. Передал из участковому. И что? Отказались возбуждать уголовное дело.

На словах Круглову объяснили, что если не доказано, что собака была намерено натравлена на человека, который пострадал, история лежит в плоскости гражданских отношений - хотите разбираться, подавайте в суд, и тогда вам, может быть, присудят 3-5 тысяч рублей в качестве компенсации. В январе 2023-го Борман напал на педагога во второй раз.

- Снова вечер. Снова он без поводка. Подлетел и так высоко подпрыгнул, что впился мне зубами в плечо. В травмпункт я обращался, но писать заявление уже не стал - понимаю, что бесполезно.

Ситуация, конечно, максимально бредовая. Целый район годами стонет от агрессивного пса, который травмирует и людей, и собак. Но на заявления граждан никто не реагирует, предлагая разбираться во всем самостоятельно.

Отреагировали только в прокуратуре, куда написали родные пострадавшей пенсионерки.

«По требованию Хорошевской межрайонной прокуратуры по факту причинения телесных повреждений женщине возбуждено уголовное дело.

Расследование на контроле в прокуратуре», - сообщила руководитель пресс-службы Прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Если нет воспитания, работы над питомцем, любая собака - волк»

Почему собака может ни с того, ни с сего бросаться на людей? Должна же быть какая-то причина? Кинолог Ирина Федорова объясняет KP.RU, что это в первую очередь недостаток «воспитания».

- С любой собакой, независимо от породы, нужно работать с раннего возраста. Это большой труд хозяина. Если ты не можешь себе этого позволить, если тебе лень - не заводи животное, - говорит специалист. - Почему этот питбуль бросается на людей? Тут могут быть несколько версий. Сами по себе питбули - я вас уверяю - это очень добрые и верные псы. Но если их начинают с детства травить, якобы для защиты, как это было принято в 1990-х, все заканчивается плачевно.

Другая версия - последствия детской травмы. У собак такое бывает, как у людей. Знала одного пса, который начинал дико лаять, когда рядом начинали кричать дети. Потом выяснилось, что ее когда-то давно, еще в щенячьем возрасте, обижали дети.

Есть у собак еще один фактор - реакция на тот или иной запах. И не обязательно это может быть запах алкоголя. У меня был чудесный спаниель, воспитанный и спокойный. Но как только рядом появлялся представитель одной из национальностей Юго-Восточной Азии, собака буквально сходила с ума. Судя по всему, это была реакция на запах, который эта народность использует в приготовлении еды.

Всегда говорю: любая порода требует воспитания, будь это той-терьер или алабай. Изначально, по своей природе, любая собака - волк. У моих знакомых был реальный случай: ночью, когда все спали, в квартиру залезли воры. И крохотный той-терьер умудрился в темноте так вцепиться одному из преступников в шею, что тогда к реанимацию увезли. Повезло, что выжил. Той-терьер, повторюсь. «Карманная» собачка.