Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв показал общественным деятелям, как работает региональный филиал Фонда «Защитники Отечества»

Фото Антона Чернова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв показал большой группе общественных деятелей из самых разных сфер, как работает региональный филиал Фонда «Защитники Отечества». Напомним, сам фонд был создан указом Президента в апреле текущего года. Задача - оказывать максимальное содействие в решение любых вопросов для участников СВО и их семей.

Подмосковный филиал открылся 1 июня в Красногорске. В сжатые сроки для этого отремонтировали помещения в бизнес-центре напротив областного Дома Правительства.

В составе группы общественников, посетивших филиал - главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян, знаменитый боксер, чемпион мира и депутат Совета депутатов городского округа Чехов Денис Лебедев, главврач Видновской РКБ Бутай Бутаев, «Учитель года России - 2022» Дмитрий Лутовинов, почетный гражданин Московской области, президент Ассоциации социальной защиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк и другие.

За время работы в филиал обратились уже около 400 человек.

- Основные вопросы, с которыми сюда обращаются, с первого дня остаются неизменными - получение удостоверения ветерана боевых действий, выплат по ранению, прохождение военно-врачебной комиссии для получения инвалидности, - рассказал Андрей Воробьёв.

На данный момент здесь трудятся более 60 человек. Это не только социальные координаторы (они в ручном режиме помогают участникам специальной военной операции на всей территории области), не только сотрудники служб занятости и МФЦ, но и, так сказать, узкие специалисты - юристы, психотерапевт.

К слову, во время визита гостей в филиале произошла совершенно неожиданная встреча. 23-летний житель Подольска Илья Хахриков - участник СВО, награжден медалью «За отвагу», сейчас занимается в родном городе патриотическим воспитанием молодежи. И вдруг за одним из столов он видит своего бывшего командира!

Виктор Исаев из Люберец сейчас работает в филиале социальным координатором. В прошлом году он сам ушел на спецоперацию добровольцем, получил ранение и теперь помогает таким же бойцам.

- Виктор Викторович был заместителем командира батальона, когда я заступал на службу в Краснолиманском районе, - объяснил Илья Хахриков. - Я был рад увидеть знакомое лицо здесь, в филиале. И самое главное - увидеть живым.

Андрей Воробьёв отметил, что с Ильей они в марте этого года проводили урок патриотического воспитания для ребят из родной школы бойца:

- Мы пообщались со школьниками, стали уже уходить, а Илью все никак не отпускают ребята - расспрашивают обо всем...

В филиале оборудованы зоны для консультаций и ожидания (центр работает как МФЦ, по принципу «одного окна» - через талончики), везде удобная современная мебель. Вход и подъем на второй этаж оборудован для передвижения на креслах-колясках. Специалисты, которые работают в филиале, не только консультируют, но и помогают оформлять документы по самому широкому списку вопросов. Для тех, кто получил сложные ранения - направление на реабилитацию, уход на дому, оформление инвалидности, трудоустройство, обеспечение лекарствами, протезами, средствами реабилитации.

КОНКРЕТНО

Адрес регионального филиала госфонда «Защитники Отечества»: бульвар Строителей, 4к1, бизнес-центр «Кубик».

Телефон: +7 (498) 6020023.

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