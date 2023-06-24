«Цель нашей команды - перемены к лучшему»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретился со штабом общественной поддержки

Андрей Воробьёв встретился со своим кандидатским штабом общественной поддержки. Фото: Антон ЧЕРНОВ

В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора. Жители Подмосковья смогут отдать свои голоса в течение трех дней, с 8 по 10 сентября, - очно, придя на избирательный участок, или в режиме электронного голосования (для этого нужно будет с 24 июля по 4 сентября подать заявление через портал «Госуслуги»).

Действующий губернатор Андрей Воробьёв принял решение баллотироваться на новый срок - 14 июня его кандидатуру выдвинуло Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия». Во время голосования, которое проходило в Красногорске в рамках конференции подмосковных «единороссов», за Воробьёва проголосовали 380 делегатов.

Цель нашей команды - перемены к лучшему, добрые перемены. Чтобы дети получали качественное образование, и здравоохранение было на должном уровне, транспорт развивался, - отметил губернатор. - Понятно, что проблем много, но самое главное, чтобы они решались.

Накануне Андрей Воробьёв встретился со своим кандидатским штабом общественной поддержки. В него вошли общественные деятели и профессионалы своего дела из разных городских округов Московской области: известная журналистка, главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян, чемпион мира по боксу Денис Лебедев, руководитель регионального отделения госфонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, председатель женсовета 423-го гвардейского Ямпольского мотострелкового полка Ольга Коростелева, главврач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев, гендиректор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов, победитель конкурса «Учитель года России - 2022», орехово-зуевец Дмитрий Лутовинов, зампредседателя Общественного совета при МЧС России, президент Ассоциации соцзащиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназначения «Братство краповых беретов «Витязь», почетный гражданин Московской области Сергей Лысюк и участник СВО Илья Хахриков, награжденный медалью «За отвагу».

- Я хочу поздравить всех здесь присутствующих и жителей Подмосковья с тем, что наш губернатор остается с нами, что принял решение баллотироваться снова, - отметила Маргарита Симоньян. - У меня нет сомнений, что жители вас выберут. Мы живем в Подмосковье всей нашей огромной семьей. И каждый день наслаждаемся удобством, чистотой, красотой, инфраструктурой, потрясающими возможностями для развития детей, для развлечений, работы, обучения, для любого уровня образования, лечения. Мы знаем вас, Андрей Юрьевич, как человека невероятно ответственного, сопереживающего, очень умного и умеющего свой жизненный опыт и свой интеллектуальный багаж использовать для решения проблем людей. Мы вас знаем, как человека пассионарного, неравнодушного, но самое главное по нынешним временам, что я лично знаю - как абсолютного патриота. Вам предстоит «тяжелая ноша», но мы по опыту знаем, что она вам по плечу!

Илья Хахриков, который участвовал в специальной военной операции в качестве добровольца, отметил чуткое отношение властей Подмосковья к бойцам-землякам:

- Люди чувствуют поддержку, получают качественное лечение, протезирование и прочую помощь, которая имеет первостепенное значение для семей военнослужащих, добровольцев, мобилизованных. Это большая работа и ее ценят те, кто с этим сталкивается.

Главврач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев поблагодарил губернатора за особое внимание к медикам и запуск нового центр экзопротезипрования пациентов с ампутационными культями - с современным оборудованием и великолепными врачами.

- Если сейчас военные госпитали с этим справляются, то в дальнейшем, когда ребята начнут гражданскую жизнь - это точно будет актуально. И мы к этому готовы. Действительно приятно, когда работаешь и имеешь материальную базу, понимание со стороны руководства области. Хочется делать много всего интересного, в том числе реализовывать и федеральные, и региональные проекты, местные.

Прославленный российский боксер Денис Лебедев отметил, что Андрей Воробьёв не чужд спорту, сам регулярно занимается - играет в хоккей.

«А где спорт - там дисциплина, патриотизм, любовь к своей стране».

- Так получилось, что мы знакомы (с Андреем Воробьёвым, - Авт.) заочно с 1988 года. Служили в одной дивизии, - рассказал президент Ассоциации соцзащиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназначения «Братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк. - И Андрею Юрьевичу выпало сложное время. Поэтому он с молодых лет знает, что такое служить своей стране.

Дмитрий Лутовинов, учитель истории и обществознания орехово-зуевской школы №6, ставший в 2022 году победителем конкурса «Учитель года России» отметил, что за 10 лет работы педагогом почувствовал на себе мощное развитие системы образования в Подмосковье.

- Прежде всего, хочется отметить строительство большого количества школ, но что самое главное - не забывают о реконструкции старых, которые уже морально устарели. Качество образования зависит от учителей и от материально-технического обеспечения. Сейчас подмосковные школы получают современное оборудование. А приоритетом нашей системы образования является привлечение молодых педагогов, их стимулирование. Но важно, что опытные педагоги тоже получают поддержку.