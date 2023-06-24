Пришедшие на пункт отбора контрактников заявили о желании защищать будущее Родины

Посетители пункт отбора контрактников на улице Яблочкова рассказали о стремлении защитить будущее страны. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ.

Посетители единого столичного пункта отбора на военную службу по контракту называют главным мотивом своего решения отправиться в зону СВО патриотизм и любовь к своей стране. Будущие контрактники рассказали журналистам, что хотят защитить Родину от опасности и обеспечить ее жителям мирное небо над головой.

Один из посетителей пункта на улице Яблочкова сообщил, что на это серьезное решение его вдохновил информационный стенд, установленный на улицах столицы.

«Я о службе по контракту узнал из плакатов, которые установлены по Москве. Очень важно уметь и хотеть защищать свою Родину для подрастающего поколения», - подчеркнул доброволец.

Еще один посетитель отметил: он – патриот, и хочет поехать в зону спецоперации, чтобы помочь молодым людям, которые уже сражаются там на передовой.

«Я считаю себя патриотом и хочу за Родину даже, может быть, оставить свою жизнь. Но больше я волнуюсь за молодых людей, которые там уже служат и отдают долг Родине», - объяснил мужчина.

Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1, работает ежедневно, без обеда и выходных. Для подписания контракта кандидатам необходимо здесь же, в центре, пройти медицинскую комиссию. На оформление всех документов у посетителей обычно уходит не больше трех часов. Работа центра организована по принципу МФЦ, хорошо знакомых москвичам и гостям столицы.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Заключить контракт могут люди от 18 лет до 60 лет. По словам сотрудников пункта, к ним обращаются не только мужчины, но и девушки. Женщины идут служить в подразделения связи, медицины и обеспечения, если не имеют другой, ранее полученной военной специальности. Стать контрактниками могут не только россияне, но и жители других государств. После подписания контракта они имеют право оформить российское гражданство в упрощенном порядке.

Для оформления контракта добровольцам нужно захватить с собой паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей. Кроме медицинского осмотра кандидаты проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Перед отправкой в зону СВО контрактники проходят профессиональную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.