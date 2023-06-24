Владельцу питбуля, который покусал пенсионерку из Москвы, грозит 5 лет тюрьмы

Раньше питбулей, в основном, разводили для участия в собачьих боях Фото: pixabay.com

Стало известно, что грозит владельцу питбуля по кличке Борман, который 11 июня покусал 74-летнюю пенсионерку в столичном районе Щукино. Как ранее сообщал сайт KP.RU, пес вцепился гуляющей по парку женщине в бедро и буквально выдрал кусок «мяса». Рана до сих пор не заживает - о выписке из больницы пока речи не идет.

Жители района рассказывают, что нападения были и до этого. 59-летнего учитель французского языка Дениса Круглова Борман покусал дважды. Несколько раз питбуль нападал на соседских собак. Загрыз насмерть той-терьера и едва не убил золотистого ретривера, вцепившись ему в шею.

Это травмы, которые получила пенсионерка. Фото: Личный архив

Однако несмотря на все жалобы жителей района, владельцы питбуля Евгений и Светлана продолжают выгуливать собаку без намордника.

Участковый, которому москвичи писали заявления на агрессивную собаку и не хозяев, несколько раз выносили отказные - состава преступления нет.

Однако после шумихи из-за нападения на пенсионерку к истории подключилась прокуратура и уголовное дело в полиции все-таки возбудили.

На данном этапе уголовное возбуждено по статье «Хулиганство с применением насилия», - сообщил корреспонденту сайта KP.RU источник в правоохранительных органах.

У пенсионерки брючина в крови. А хозяйка пса (справа) предлагает ей сесть на лавочку и обсудить вопрос компенсации Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Максимальное наказание по этой статье - штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

- С одной стороны - хорошо, что уголовное дело возбудили. После подобных систематических нападений собак даже «административку» заводят не всегда, - прокомментировал эту историю адвокат Александр Карабанов. - Но решение квалифицировать это как «Хулиганство» выглядит странным. На мой взгляд, здесь все-таки причинение вреда здоровью по неосторожности.

А это уже повреждения второго пострадавшего, Дениса Круглова. Слева - нога (2022 год), Справа - рука (2023). Фото: Личный архив

В уголовном кодексе, к слову, есть статья «Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью» (тяжкий вред - это если человек в результате полученной травмы как минимум на треть потерял свою работоспособность, это оценивают медики). Наказание - штраф до 80 тысяч рублей или арест на срок до полугода.

- Я бы не стал исключать, что квалификация действий владельца собаки через какое-то время будет изменена, - продолжает Карабанов. - В рамках уголовного дела уже после выписки женщины из больницы должны будут провести экспертизу, которая должна точно назвать, какой вред был нанесен пострадавшей - средний или тяжкий. После этого же москвичка может подавать в суд гражданский иск, требуя, чтобы владелец собаки компенсировал ей моральный вред и понесенные затраты на лечение, например.

Напомним, дочь госпитализированной пенсионерки сообщила, что после нападения пса его хозяйка не стала вызвать скорую помощь, а предложила истекающей кровью соседке «обсудить денежный вопрос». Женщина от этого разговора отказалась.

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