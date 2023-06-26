Актрису театра «Ленком» покалечил лихой самокатчик

Алена Митрошина играет Кончиту в легендарной «Юноне и Авось». Фото: Ленком

Множественные переломы челюсти, выбитые зубы и потерянная сцена. Таков результат встречи 27-летней актрисы театра «Ленком» Алены Митрошиной с лихим самокатчиком. ЧП произошло вечером 23 июня.

- Это случилось на одной из московских улиц, - делятся в «Ленкоме». - На ведущую актрису нашего театра, исполняющую роль Кончиты в легендарной «Юноне и Авось», был совершен наезд на электросамокате. Несовершеннолетний юноша ехал не по правилам.

Сейчас актрисе требуется операция. В театре пожелали Митрошиной скорейшего восстановления.

- С каждым годом в России стабильно растет число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (в том числе самокаты. - Ред.). По статистике МВД, в 2022 году в стране было зарегистрировано более тысячи ДТП с их участием, - сообщили в театре.

В театре даже узнали статистику. По их данным, за прошлый год при столкновении с самокатами погибли 20 человек, еще 976 человек были ранены.

- Центральные улицы (тротуары) Москвы, включая Малую Дмитровку, на которой расположен наш театр, наводнены электросамокатчиками, несущимися с довольно большой скоростью по тротуарам. Большое скопление людей перед театром в вечернее время, а также замена плитки и ремонтные работы на тротуаре делают ситуацию еще более опасной, - пожаловались в «Ленкоме».