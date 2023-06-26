Пей кофе, не отходя от террасы

- Солнце и воздух - лучшая приправа! Фото: Shutterstock

Этим летом в Москве работают около 3,5 тысячи веранд. Если смотреть статистику, то терраса есть в каждом пятом ресторане города. В Москве прошлого века они тоже пользовались спросом. Вспоминаем, где прохлаждались советские граждане знойным днем.

«Метелица»

На проспекте Калинина (ныне Новый Арбат) в доме 21, стр. 1, заведение работало с 60-х, когда и построили эту образцовую советскую улицу. Негласно именуется самым популярным кафе-мороженым в СССР. Занимало два этажа. Панорамные окна первого открывались настежь, и в летние месяцы на улицу выставляли плетеные стулья, цветастые зонтики-колокольчики и столики. За рубль можно было взять бокал сухого и креманку мороженого с сиропом шиповника.

В 70-е милое кафе-мороженое прозвали «Метлой»: за отвязные вечеринки, которые стали проводить по вечерам. В туалетах фарцовали джинсами и прочей запрещенкой. После распада СССР тут работало казино Cherry («Вишенка») и прочие непотребные заведения. Сейчас «Метелица» - просто банкетный зал.

«Золотой колос»

Заведение у одноименного фонтана ВДНХ сначала носило скромное название «Главный» и выполнено было в азиатском стиле. А с 1954 года его перестроили: арка, балясины, колонны - дворец! В штате трудились до 400 человек. Ведь сюда приезжали обедать первые лица Союза. Как-то заглянул Гагарин, так люди на фонари лезли, лишь бы узреть героя. Есть версия, что тут трапезничали Хрущев и Че Гевара во время визита революционера в 1960-м.

Скоро ресторан «Золотой колос» на ВДНХ будет выглядеть так же, как на этом фото 1954 года. Фото: mos.ru

Уже через десять лет популярность кафе достигла таких высот, что записываться сюда нужно было за полгода (или же это дефицит заведений в стране?). Ныне здание готовится к реконструкции. Скоро легендарный ресторан вернется.

«Огни Москвы»

Ресторан при гостинице «Москва» (снесена и заново отстроена как отель Four Seasons перед Манежной площадью) занимал этажи с третьего по шестой и вмещал до 500 гостей. Но все романтики тянулись в кафе «Огни Москвы» на 15-м этаже отеля. Попасть сюда можно было только на лифте, которым управлял швейцар. И разумеется, на борт принимал только за взятку в один рубль.

При отеле была еще одна терраса - исключительно летняя - с видом на Театральную площадь. Располагалась на шестом этаже. Козырь меню - торт «Славянка» с начинкой из сгущенного молока и халвы.

Сейчас при отеле тоже есть летняя терраса: на первом и седьмом этажах. Средний чек тут 4000 руб.

«Джалтаранг»

В переводе с хинди - «поющая вода». Но все называли кафе просто «Желток». Располагалось в павильоне на Чистых прудах с 1982 года. Террасы были прямо над водой. Работали даже зимой: числа желающих перекусить это обстоятельство не уменьшало. Кормили тут самосами и пападами - национальной индийской выпечкой и прочей экзотикой. Варили лучший в Москве кофе с корицей и кардамоном. Место полюбили хиппи. Поколачивать их приходили панки, иной раз даже скидывали пацифистов с веранды прямиком в воду. Сейчас на месте кафе премиальный фитнес-клуб.

«Дружба»

Открылось в середине 50 х, но к началу 80-х тут уже зашумела ярмарка. В сквере росли каштаны, пирамидальные туи, китайские яблони и жасмин. Считается одним из первых демократичных кафе в столице, еще и с летником. Демократичным - в смысле, для простого народа: не нужно было пропускать в очереди представителей номенклатуры. Располагалось на перекрестке Петровки и Кузнецкого Моста, сейчас тут офисный комплекс. На форумах старожилы вспоминают исключительно местное «Бархатное» и «Рижское». Ну и мороженое - для чад.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кафе на Большом Оленьем пруду

Сейчас это окраина парка «Сокольники», загорать сюда летом приходят только жители окрестных кварталов. В советское время место было более популярным. Быть может, оттого, что вход в «Сокольники» был платным (днем 20 копеек, после 16.30 - 3 копейки), а в этой части было много дырок в заборе? Местечко напоминало современный загородный клуб, только купальники у дам были более консервативными. Наливали тут только напитки и продавали мороженое.

В центральной части парка были еще две легендарные террасы при кафе «Фиалка». В 60-е годы на одной подавали чай - разливали из пузатого 45-литрового самовара. На второй обслуживали по обычному меню. В фольклоре место известно как любимый ресторан Утесова и Пугачевой. Сейчас исторические веранды застеклили, на улицу просто выносят столики. Отзывы о современном заведении противоречивые.

НА ЗАМЕТКУ

Где посидеть сегодня

«Радио» (2-я Бауманская ул., 9/23, стр. 3, м. «Бауманская»). Ресторан-оранжерея, в котором собрали 250 видов растений. Расположен в советском НИИ черной металлургии на набережной Яузы. Интерьер в стиле 60-х годов. По ночам террасу освещает мистический красный свет. Горячие блюда - 690 - 1190 руб., бокал алкогольного напитка - от 450 руб.

«Воронеж» (ул. Пречистенка, 4, м. «Кропоткинская»). Потчуют русской кухней, пытаясь добавить ей мудрености. На веранду тянутся ради открыточного вида на храм Христа Спасителя. Горячие блюда - 740 - 4800 руб., бокал алкогольного напитка - от 490 руб.

«Одесса-мама» (Кривоколенный пер., 10, стр. 5, м. «Чистые пруды»). Феномен в переулках у Мясницкой. Кругом фешенебельный люкс, который стремится переманить более изысканными названиями, а тут подают макароны по-флотски и вареники. 100 посадочных мест, в выходные аншлаг. Горячие блюда - 390 - 990 руб. Бокал алкогольного напитка - от 330 руб.

«Байкал Лаунж» (ул. Косыгина, 28, стр. 2, м. «Воробьевы горы»). Бар на верхней станции Московской канатной дороги с видом на берега Москвы-реки, «Лужники» и «Сити». Горячие блюда - 750 - 850 руб. Бокал алкогольного напитка - от 480 руб.

«Иерусалим» (Большая Бронная ул., 6, стр. 3, м. «Тверская»). Веранда на крыше синагоги. Дам в платьях выше колена могут не пустить. Кормят кошерной кухней. Горячие блюда - 440 - 850 руб. Бокал алкогольного напитка - от 350 руб.