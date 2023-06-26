Смотрите, кто живет в московском зоопарке: Гималайских мишек спасли от контрабандистов, раненого тюленя - от диких животных

Детеныша пестрого тюленя спасли в дикой природе в Приморском крае и приютили в столичном павильоне «Ластоногие». Фото: mos.ru

За последние полгода в московском зоопарке прибавилось жителей. Среди новичков - морские звери, обитатели лесов и даже хищники саванны. Некоторые родились в городском зоосаду, а кого-то привезли в Москву из других городов. Рассказываем, на кого из пополнения можно уже полюбоваться.

УСЫ, ЛАСТЫ И ХВОСТ

Детеныша пестрого тюленя спасли в дикой природе в Приморском крае и приютили в столичном павильоне «Ластоногие». Истощенную ослепшую после травмы малышку нашли в бухте Светлой на берегу Японского моря. После лечения выяснилось, что животное хотя и выздоровело, но все-таки не сможет выжить в естественной среде обитания. Поэтому теперь девочка-тюлень «прописалась» на Красной Пресне в Москве. Ее назвали Таня Светлая - в честь бухты, в которой она родилась. В открытом бассейне павильона «Ластоногие» ее соседями стали морской заяц и взрослый тюлень.

Трех гималайских медведей забрали у перекупщиков и контрабандистов в Краснодарском крае. Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

ГУЛЯЙ, ВАСЯ!

Трех гималайских медведей забрали у перекупщиков и контрабандистов в Краснодарском крае. Истощенных косолапых откормили и подлечили в московском зоопарке. Мишек зовут Бабуля, Вася и Фаня. Самой старшей из них, Бабуле, - 14 лет. А тем, что помладше, - по семь лет. Теперь они бегают по вольеру на новой территории зверинца, около экзотариума с рыбами коралловых рифов. Для «гималайцев» здесь раздолье - искусственные скалы, водоемы, бревна, просторная уличная площадка. Больше всего прогулки нравятся Васе. Кстати, рядом с троицей живет сородич - давний обитатель столичного зоопарка гималайский медведь Алладин.

Лучистая черепаха появилась на свет в террариуме зоопарка. Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

ДЕТЕНЫШ В ПАНЦИРЕ

Лучистая черепаха появилась на свет в террариуме зоопарка. Такое случилось здесь впервые. Рептилия относится к редчайшему виду и находится на грани полного исчезновения. В столице живут пять взрослых лучистых черепах. Специалисты три года старались добиться их размножения. Семейство в панцирях трижды откладывало яйца, но малышей все не было. Только на четвертый раз удалось выжить одной крохе.

Черепаха вылупилась из яйца сама, без помощи ветеринаров. О ее рождении сотрудники зоосада узнали лишь когда заметили ее в инкубаторе при плановом ежедневном осмотре. Кто получился - мальчик или девочка, зоологи смогут определить только через несколько лет. Детеныш уже вовсю ползает по теплому светлому террариуму. В нем есть все, что нужно черепашкам, - укрытия, чистая вода и рыхлый грунт, в который они любят закапываться.

Живущих в зоопарке енотов Акима, Шоню и Моисея посетители толком не могли рассмотреть последние три года. Фото: mos.ru

ЕНОТЫ ВЫХОДЯТ ИЗ ТЕНИ

Живущих в зоопарке енотов Акима, Шоню и Моисея посетители толком не могли рассмотреть последние три года. А все потому, что им на это время пришлось перебраться на второй ярус вольеров новой территории, прямо над речными выдрами. Чтобы разглядеть их там, зрителям приходилось выбирать определенные точки около вольера и стоять строго на месте. Но иногда даже такие ухищрения не помогали увидеть животных.

Теперь еноты поселились в новый вольер в 100 квадратных метров на исторической части зоопарка, рядом с павильоном «Змеиное сафари». Желающие могут легко устроить с ними повторное, а кто-то и первое знакомство. Достаточно подойти к ограждению и дождаться выхода зверюшек.

Из центра воспроизводства редких видов животных в столицу доставили четырех северных лесных оленей. Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

ВОТ ТЫ КАКОЙ, СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ

Из центра воспроизводства редких видов животных в столицу доставили четырех северных лесных оленей - молодого самца четырех лет от роду и трех самок, которым 2, 10 и 14 лет. Для них обновили просторный «двухкомнатный» вольер на старой территории зоопарка напротив овцебыков. На площадке для прогулок высадили злаковые травы, а также поставили крупные валуны и большие бревна для чесания шерсти и рогов. В жару олени могут поплескаться в импровизированной речке - в специальном рву, наполненном водой на полтора метра. Теперь остается ждать от рогатых потомства, поскольку все условия для деторождения им созданы.

Новорожденные появились в конце этой весны у парочки кустарниковых собак - самца Вицли-Пуцли и самки Фреи. Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

СОБАКА С ПЕРЕПОНКАМИ

Новорожденные появились в конце этой весны у парочки кустарниковых собак - самца Вицли-Пуцли и самки Фреи. Они дают потомство в неволе уже в четвертый раз. Шесть крошечных щенков пока все время проводят с мамой. А старшие братья и сестры их защищают - бегают по периметру барьера и следят за территорией. Как только малыши подрастут, будут развлекаться вместе с остальными. Кустарниковым собакам нравится плавать и нырять в пруду. Кстати, лапы у них с перепонками. А ещё они любят играть с ветками, конгами и разными игрушками, сделанными для них сотрудниками зоопарка.

НА ЗАМЕТКУ

С июня Московский зоопарк работает по летнему расписанию. Теперь гулять по нему можно с 7.30 до 22.00. Вход на территорию открыт до 21.00. Терминалы и дежурные кассы обслуживают посетителей с 7.30 до 21.00.

Обратите внимание! У входов в зоопарк разные графики:

До 21.00 посетители могут зайти через:

- Главный вход;

- вход у Детского зоопарка (ул. Б. Грузинская, д. 8, стр. 43);

- около ст. м. «Баррикадная» (ул. Б. Грузинская, д. 8, стр. 3);

Через дополнительные входы запускают так:

- неподалеку от серых волков (ул. Б. Грузинская, д. 1, стр. 103) - с 10.00 до 19.00;

- около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию (ул. Б. Грузинская) - с 10.00 до 18.00;

- рядом с пандами (ул. Красная Пресня, д. 4) - с 10.00 до 18.00, только по выходным и праздникам.

Цена взрослого билета - 1000 рублей.

Бесплатно - для детей до 17 лет включительно, студентов, пенсионеров, многодетных семей (полный список и покупка онлайн-билетов - на сайте зоопарка.