Подмосковье помогает создавать инфраструктуру в ДНР

Московская область пришла на помощь жителям новых регионов еще в прошлом году, начав строительство и капитальный ремонт жилья, мостов, дорог, линий электропередачи, больниц, школ и котельных.

В преддверии зимнего сезона восстановление отопления стало для подмосковных специалистов приоритетной задачей. В 2022 году в ДНР было запущено семь блочно-модульных котельных, которые дали тепло и горячую воду жилому сектору и социальным объектам. Строительством и подключением котельных занимались сотрудники «Мособлгаза».

- Подмосковные газовики реализовали проект строительства блочно-модульных котельных в кратчайшие сроки. Это позволило обеспечить теплом многоквартирный дом, 4 школы, детский сад, библиотеку, дом культуры и другие объекты инфраструктуры на территории ДНР. Отмечу, котельные не требуют постоянного присутствия оператора: оборудование работает в автоматическом режиме, - сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

А изначально задумывалось, что «Мособлгаз» модернизирует старые объекты теплоснабжения. Но оказалось, что они находятся в крайне изношенном состоянии, и, кроме того, заминированы. Поэтому министерство энергетики Московской области провело комиссию, в результате которой было принято решение установить в районах ДНР новые и современные блочно-модульные котельные.

В этом году будет запущена в эксплуатацию еще одна котельная в Новоазовском районе. Работы на ней уже завершаются. «Мособлгаз» планирует также восстановить в этом году 11 объектов теплоснабжения в Мариуполе.

Как сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин, в прошлом году в рамках программы по восстановлению пострадавших от военных действий новых российских регионов в Новоазовском и Тельмановском районах были подключены 11 линий электропередачи общей протяженностью почти 67 км и четыре трансформаторных подстанции. С начала этого года там уже восстановлены две воздушные линии электропередачи и одна подстанция. А в ближайших планах энергетиков - ввод в эксплуатацию еще трех ЛЭП и трех трансформаторных подстанций.