Специальный каркас принял груз поездов: Как на юге прорубали Московский скоростной диаметр

Ход работ по строительству участка МСД. Фото: Максим МИШИН, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Целый гектар озеленения, пять километров высокоскоростной трассы и комплексное благоустройство - на юге столицы продолжается строительство Московского скоростного диаметра (МСД). Бессветофорная трасса идет с севера на юг через весь город, позволяя пересечь его всего за 40 минут. Для удобства строительства дорогу поделили на несколько участков, часть из них уже готовы, сейчас близятся к завершению работы на отрезке от

ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД. Когда его откроют, прокатиться с ветерком и без светофоров можно будет в разы быстрее, чем раньше. Это улучшит транспортную ситуацию для жителей Царицына, Бирюлева и Москворечья-Сабурова, где проживает около 400 тысяч человек.

- Каждый этап строительных работ находится под нашим контролем, - заверил во время одной из выездных проверок председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. - Всего мы провели 45 выездных проверок, в 20 из них участие принимали специалисты Центра экспертиз исследований и испытаний

в строительстве (ГБУ «ЦЭИИС»). Так мы регулярно проверяли качество возводимых конструкций и стройматериалов, и, если находили какие-то недостатки, строго контролировали их устранение.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Участок, о котором идет речь, - это пять километров дороги и четыре эстакады: через реку Городню, приток реки Чертановки, на Кавказском бульваре и над Кантемировской улицей. Вдобавок строители возводят четыре подземных пешеходных перехода: три вдоль ул. Бехтерева и один - на пересечении будущего МСД с ул. Севанской.

- Здесь сложный рельеф местности: нам пришлось прокладывать 150 м водопропускных труб для русла реки Городни. Кроме того, трасса примыкает к железной дороге и переходит в конструкцию тоннеля под насыпью железной дороги. И чтобы не останавливать поезда, пришлось выстраивать специальный защитный экран из металлических труб, который после выемки грунта принял на себя нагрузку от движения по путям сверху. Дополнительно землю в этом месте укрепляли при помощи 500 особых свай, они позволили избежать просадок, - показывал на выстроенную конструкцию гендиректор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков.

Сейчас работы здесь уже завершаются: верхний слой дорожного покрытия уложен на всех шести полосах (по три в каждую из сторон), рабочие приступили к прокладке электрических кабелей - предстоит уложить 145 метров проводов. Одновременно вокруг начали благоустройство окружающей территории. После окончания работ в этом районе появятся велодорожки, прогулочные зоны, парки - всего около гектара общего озеленения. В районе можно будет кататься на роликах и скейтбордах, так что впереди у этой зоны - активное развитие, а у его жителей - новые развлечения и уровень комфорта.