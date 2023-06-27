Ищи, читай, отвечай: В «Орленке» пройдет серия этнографических олимпиад

Победителей олимпиады наградят 11 июля. Фото: mos.ru

Не знаешь ответ? Бери телефон и ищи! Этим летом в «Орленке» пройдет очень необычная олимпиада. Этнографическая.

Придумали ее шесть лет назад, сперва она проходила только среди московских школьников, потом к делу подключили родителей и педагогов, студентов, а позже - и регионы. За шесть лет участие в Московской этнографической олимпиаде приняли 10 000 детей и взрослых.

- Когда мы в 2017 году проводили первый этнографический диктант, там было 30 вопросов по одному баллу за каждый. Так вот средний балл по России оказался около 17, в Москве - 18, а у школьников так и вовсе 12, - рассказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. - Стало понятно, что в этом направлении стоит поработать, так и родилась идея этнографической олимпиады.

Именно поэтому главная цель этого проекта не столько проверять знания, сколько давать их:

- Ответы на задания нельзя просто так найти в интернете, готовых решений нет, чтобы найти ответ, нужно погрузиться в тему. Именно поэтому на олимпиаде можно пользоваться телефонами и любыми справочными материалами, - объяснила руководитель АНО Центр содействия межнациональному образованию «Этносфера» Елена Омельченко. - А потом мы анализируем полученные ответы и по темам, которые дались детям сложнее всего, делаем просветительские лекции.

Вопросы для этнографической олимпиады разрабатывает Московский педагогический государственный университет (МПГУ), если мероприятие проводится в конкретном регионе, то в задания включают вопросы и о нем тоже.

- Темы самые разные: народные маски, танцы, татуировки, обычаи и религии, - перечисляет проректор по общественным

связям МПГУ Татьяна Владимирова. - За 5 лет, что мы участвуем в проекте, наши специалисты подготовили около 600 вопросов.

Олимпиада остается столичным проектом, но его распространяют на регионы (команда уже побывала в Чувашии, Астрахани, Калининградской области и др.), а в перспективе организаторы хотели бы превратить его в федеральный.

Этим летом Московская этнографическая олимпиада во второй раз едет в «Орленок». В прошлом году там впервые провели подобные соревнования для детей из трех лагерей.

- В этом году у нас в центре пройдет серия этнографических олимпиад во время седьмой, самой большой из смен, - рассказал директор представительства ВДЦ «Орленок» в Москве. - Таким образом, за 10 дней в ней смогут поучаствовать почти 2000 школьников в возрасте от 11 до 16 лет плюс вожатые.

Вопросы для разных категорий придумали свои: младшей группе - полегче, старшей - посложнее. 11 июля наградят победителей, а шесть человек с наибольшим количеством баллов пригласят к 4 ноября в Москву на трехдневную культпрограмму.

Узнать об этноолимпиаде больше можно на сайте https://etno.mosmetod.ru и в приложении «Этнографическая олимпиада», там же выложены образцы заданий за предыдущие годы плюс тренировочные вопросы и обучающие лекции. А зарабатывать больше баллов можно при помощи участия в этнокультурных событиях столицы - лекциях, экскурсиях и фестивалях.