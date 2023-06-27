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Уже через несколько месяцев в Подмосковье заработает новый стандарт техобслуживания газового оборудования для жителей. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил ее запуск с руководителями региональных министерств и главами городских округов.

- Напомню, с 1 января 2024 года мы переходим на новую, унифицированную схему техобслуживания газового оборудования в многоквартирных домах, - сказал Андрей Воробьёв. - Этим вопросом в Подмосковье будет заниматься только «Мособлгаз» - компания, которой мы можем доверять, у которой есть специалисты, техника, ресурсы.

Губернатор подчеркнул, что на протяжении оставшихся до запуска месяцев нужно максимально подробно информировать жителей Подмосковья о всех нововведениях.

- Все оставшееся время нужно заботливо и терпеливо разъяснять, что вводится прозрачный и четкий стандарт обслуживания. Люди будут понимать, какой набор услуг входит в техобслуживание, с какой периодичностью проходят проверки, как выглядит газовик.

Кроме того, Андрей Воробьёв поручил создать «единое окно для обратной связи», куда любой житель Московской области, у которого возникают вопросы по новой системе, мог бы позвонить или написать.

Напомним, что на данный момент обслуживанием газового оборудования в многоквартирных домах занимается не только «Мособлгаз», но и несколько сотен (!) различных частных компаний. В том числе именно они должны проводить проверки квартир, где подключены колонки и плиты. Однако опыт показывает, что нередко подобные организации или их отдельно взятые сотрудники подходят к вопросу формально, а порой и просто занимаются приписками. Сейчас, к слову, под следствием находятся сразу несколько подобных контор, действия которых привели к трагедиям.

Поэтому перевод подобных полномочий к единому «оператору» даст возможность повысить контроль за качеством оборудования.

Еще один важный аспект нововведения - борьба со всевозможными мошенниками, которые ходят по квартирам и предлагают установить то или иное газовое оборудование по ценам, которые в разы выше рыночных. Во многих случаях от таких деляг страдают представители старшего поколения, пенсионеры. Теперь же отличить газовика от мошенника можно максимально просто - по спецодежде сотрудника «Мособлгаза» и личному удостоверению, к которому прилагается карточка с личным QR-кодом.

- У нас сейчас сформирован реестр субподрядных компаний, которые будут работать у «Мособлгаза» на момент переходного периода и обслуживать оборудование. В нем 12 таких организаций, - доложил губернатору министр энергетики Московской области Александр Самарин. - Задача - до 1 ноября заключить с ними соглашения, чтобы не возник перерыв по обслуживанию.

Графики техобслуживания появятся на сайте «Мособлгаза» начиная с 20 декабря текущего года. Жители будут получать электронные письма за 20 дней до начала работ в конкретном доме. Помимо этого информацию о поведении проверок будут размещать на информационных стендах у домов - это обязанность управляющих компаний.

На текущий момент в Московской области более 2 млн квартир, в которых имеется газовое оборудование. При этом собственник жилья должен заключить договор технического обслуживания и допускать к себе домой специалистов «Мособлгаза» или его субподрядных организаций для проведения осмотра.

До 1 декабря текущего года специалисты должны проверить все квартиры с газом и проконтролировать перезаключение договоров.

К слову, в среднем по Московской области уже в 80% квартир (из тех самых двух миллионов) установлены современные датчики утечки газа, в 88% - заменена «гибкая проводка». В 26 городских округах Подмосковья эта работа проделана на 100%.

- Обращаю внимание глав на важность этой работы, - отметил Андрей Воробьёв. - Уверен, все ее понимают и со своей задачей справятся. Мы должны перейти на новую модель уже к 1 декабря, но, как вы понимаете - чем раньше, тем лучше.

КОНКРЕТНО

1 раз в год будет проводиться техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах.

Что в компетенции сотрудников «Мособлгаза»?

- Устранение утечек газа, теплоносителя или воды;

- очистка оборудований от загрязнений (котлы, колонки, конфорки плиты);

- проверка тяги дымохода и вентканалов, схем подключения и счётчика;

- проверка элементов системы безопасности;

- проверка и настройка параметров сжигания газа;

- инструктаж по газовой безопасности в быту.