До конца 2023 года в Москве запустят более 70 километров новых дорог

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Столичные власти продолжают главные проекты города для развития транспорта, социальной инфраструктуры, здравоохранения, обновления жилья в кварталах реновации. Сегодня, 27 июня, на пресс-конференции в информационном центре правительства столицы первые итоги 2023 года подвел руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В этом году в столице по Адресной инвестиционной программе (АИП) нашим Департаментом запланировано строительство 70,1 километра дорог, в том числе 33 искусственных сооружений и 19 пешеходных переходов», - сообщил Загрутдинов.

По его словам, на 20 июня было открыто движение на 11,9 километрах дорог, в том числе на трех искусственных сооружениях. Главным дорожным проектом остается Московский скоростной диаметр (МСД). Как отметил глава ведомства, его планируется завершить уже в сентябре.

«В этом же месяце для автомобилистов также запустим три новых моста, - отметил Загрутдинов. - Переправы проходят через затон Новинки в районе ЗИЛа, через Москву-реку по проекту южного участка МСД от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы (ЮВХ-6) и через реку Пехорка для соединения северного участка МСД с автомобильной дорогой «Москва - Нижний Новгород - Казань». На всех участках строители работают круглосуточно».

ЦИФРЫ

Сегодня Департамент строительства Москвы возводит порядка 430 различных сооружений с учетом этапов дорог. Их общая площадь - 8 миллионов квадратных метров.

В планах на 2023 год - ввод около 3,8 миллиона квадратных метров.

При этом уже полностью готовы 56 объектов общей площадью 1,28 миллиона квадратных метров.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

1. На Московском скоростном диаметре (МСД) открыты два отрезка:

- на южном участке МСД от Шоссейного проезда до станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Курьяново;

- на северном участке МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе.

2. В других районах столицы:

- реконструирован Старо-Рублевский путепровод через ж/д пути МЦД-1;

- открыт участок магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от Боровского шоссе и новая эстакада-съезд для соединения Аминьевского шоссе с проспектом Генерала Дорохова.

3. Для жителей открылись три спортивных сооружения:

- бассейн для училища Олимпийского резерва имени Гомельского;

- футбольное поле в Зеленограде;

- спортивный комплекс в Северном Бутово.

4. Участникам реновации построили 26 домов на 7832 квартиры. Лидеры по вводу жилья - Северо-Восточный и Северный округа, в них сдали по 5 жилых домов. Под фактическое заселение переданы 14 домов-новостроек на 5476 квартир. С начала года переселяются уже порядка 14 тысяч жителей.

5. Открыты 7 медицинских сооружений - детский корпус больницы в поселке Коммунарка, подстанция скорой помощи в Щербинке на 20 машиномест, а также пять поликлиник - детско-взрослые в районах Солнцево, Дмитровский и Молажниновский; детская в Ховрино и взрослая в Измайлово.

ПЛАНЫ

До конца этого года построят:

- участок МСД от Лухмановской улицы до улицы Покровская;

- участок магистрали с мостом через реку Пехорка между МСД и автодорогой М-12 «Москва – Нижний-Новгород – Казань»;

- 62 дома для участников реновации и передадут под фактическое заселение, в переселение будет вовлечено 47 тысяч человек;

- 13 сооружений здравоохранения общей площадью 233,5 тысяч квадратных метров - 7 поликлиник, 3 флагманских центра и 3 больничных корпуса;

- 9 образовательных учреждений - 5 школ и 4 детских сада. Из них три крупные школы - каждая на более чем 1000 мест в Молжаниновском районе, Ватутинках и в 17 квартале Некрасовки.