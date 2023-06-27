Для участников реновации в Москве построили 26 домов за шесть месяцев

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Обновление жилья в кварталах реновации набирает обороты. Только в этом году переселенцам планируют построить более 14 тысяч квартир с отделкой «под ключ». Как сообщил сегодня, 27 июня, на пресс-конференции руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, эта жилплощадь разместится в 54 новых домах.

«С начала года полностью готовы 26 домов на 7832 квартиры, - отметил глава ведомства. - Лидерами по вводу являются Северо-Восточный и Северный округа столицы. В них введено в эксплуатацию по 5 жилых домов».

По его словам, активно продолжается и снос ветхих домов. Площадки освобождаются под новостройки в разных районах.

«В этом году у нас в планах демонтировать 153 дома, - уточнил Загрутдинов. - С начала года 97 домов уже снесли».

Больше всего старых построек разобрали в Юго-Восточном и Северном округах - по 18 домов. В лидерах также Западный и Восточный округа – по 17 домов, добавил Загрутдинов.

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