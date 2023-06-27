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Москва строится-202327 июня 2023 11:50

В 2023 году в столице появятся еще 13 новых медицинских зданий

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что их общая площадь составит более 230 тысяч квадратных метров
Фото: Департамент строительства г.Москвы

Фото: Департамент строительства г.Москвы

Качество медицинской помощи в столице повышается в том числе и благодаря появлению новых медицинских учреждений. До конца 2023 года построят еще 13 различных зданий для системы здравоохранения города. Их общая площадь - 233,5 тысяч квадратных метров. Сюда входят семь поликлиник, три флагманских центра и три больничных корпуса. Об этом сообщил сегодня, 27 июня, на пресс-конференции руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Во втором полугодии планируем начать строить ещё две поликлиники, - рассказал глава ведомства. - Это детская поликлиника на 320 посещений в смену в Зеленограде и стоматологическая поликлиника в районе Перово».

По его словам, в Царицыно приступят к сооружению подстанции скорой медицинской помощи на шесть машиномест. Напомним, за шесть месяцев этого года строители сдали уже семь учреждений здравоохранения. Среди них - пять поликлиник: детско-взрослые в районах Солнцево, Дмитровский и Молжаниновский, а также детская в Ховрино и взрослая в Измайлово.

«Пациентов принимают также открывшиеся с начала года детский корпус больницы в поселке Коммунарка и подстанция скорой медицинской помощи в Щербинке на 20 машиномест», - добавил Загрутдинов.

Москва строится-2023: Социальное строительство