Ковдор заиграл новыми красками

Фото: Юрий Шамин

К 70-летнему юбилею города Ковдор компания ЕвроХим подарит горожанам два новых мурала. Картины, которые украсят городские фасады, выбраны жителями Ковдора. По результатам народного голосования в социальных сетях победителями стали образы сноубордиста и волка. Именно они расположатся на фасадах домов по улице Кошица рядом с уже существующим изображением оленя.

Благодаря уникальным арт-объектам столица Гипербореи приобретает новое узнаваемое лицо – авторские работы мастеров стрит-арта. Первые три мурала появились в 2022 году как подарок Ковдору в честь Дня города и 60-летия Ковдорского ГОКа.

Фото: Юрий Шамин

Авторами картины с оленем стали уральские художники Сергей Акрамов и Андрей Топоров, которые долгое время работают вместе. Архитекторы по образованию, они создали сотни неповторимых каменных полотен не только в России, но и за рубежом. Новые муралы с изображением волка и сноубордиста будут выполнены этими художниками.

Еще одну работу ранее создал Александр Блосяк – художник из Красноярска на фасаде жилого дома в исторической части города. Этот мурал наполнен символами, знаками и ключевыми элементами, которые объединяются в яркий образ "Ковдор – столица Гипербореи".

Автор третьего мурала – художник из Ярославля Александр Абросимов. Он изобразил на фасаде торгового центра тех, кому Ковдор обязан своим существованием – горняка и его помощника – карьерный самосвал БЕЛАЗ.

Фото: Юрий Шамин

Добавим, что масштабный проект по благоустройству городских территорий входит в программу #ЕвроХимESG и реализуется во всех регионах присутствия компании. Это – комплексная программа, включающая экологические, образовательные и культурные проекты.

Благодаря бренду "Ковдор – столица Гипербореи" и поддержке ЕвроХима, город успешно развивает проекты по благоустройству, это придает дополнительный импульс развития. Данный проект победил в восьми федеральных конкурсах, а Ковдор стал важным культурным и туристическим центром арктического региона.