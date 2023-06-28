Мусульмане России отмечают главный религиозный праздник

Праздник длится три дня Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам - по-тюркски, или Ид аль-Адха — по-арабски принято считать одним из главных праздников мусульман. Его отмечают в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря. Он длится три дня. В этом году его начало приходится на 28 июня.

В эти дни мусульманину полагается принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину — по возможности. Треть мяса правоверный должен отдать беднякам. Еще треть – родне и друзьям. И другая треть остается в семье.

По данным зампредседателя Духовного управления мусульман России, муфтия Рушана Аббясов проведение праздника Курбан-байрам в Москве и Подмосковье пройдет по запланированному и согласованному с властями столицы и области плану. Аббясов сообщил РИА Новости: «По сообщениям НАК, веденный ранее в Москве и области режим контртеррористической операции отменен. В Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях Москвы, на дополнительных площадках столицы и еще на 55 площадках в Мособласти праздничные молитвы пройдут в обычном режиме».

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, движение на ряде улиц Москвы 27 и 28 июня будет из-за празднования Курбан-байрама перекрыто.

Нельзя будет проехать с 22:00 27 июня до 11:00 28 июня на ул. Дурова; с 00:01 до 11:00 28 июня на ул. Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская, а также в пер. Капельский, Выползов, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский. С 4:00 до 11:00 28 июня перекроют ул. Хачатуряна и ул. Каргопольская. Не будет движения транспорта с 00:01 28 июня до окончания мероприятия на ул. Минская и на съездах с проспекта Генерала Дорохова на ул. Минская.

С 20:00 27 июня до полудня 28 июня трамваи не будут ходить между Каланчевской улицей и Белорусским вокзалом.

С 23:35 до конца мероприятия 28 июня автобусы в сторону Кутузовского проспекта не будут идти через метро «Минская». А е29 укоротят до «Ломоносовского проспекта».

Автобусы 103, 130, 260, 464 и 470 после остановки «Мосфильмовская улица» в сторону Филей пойдут через Киевский вокзал, а 260-й маршрут после остановки «Мосфильмовская улица» в сторону Матвеевского пойдет через Киевский вокзал и площадь Роллана. П209 в сторону Матвеевского поедет через Киевский вокзал и площадь Роллана с оттянутым разворотом на Воробьевском шоссе.

Ограничения в Отрадном будут действовать с 28 июня с 4 часов до окончания мероприятия. Маршрут с6 вместо улиц Хачатуряна и Каргопольской пойдет по улице Декабристов до улицы Бестужевых, №98 - по улице Декабристов вместо улицы Хачатуряна, а №803 - по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов. Ночной маршрут н9 не будет заезжать к метро «Отрадное». Остановки «Новый Иерусалим», «Улица Санникова» (на улице Хачатуряна), «Каргопольская улица», «Детская поликлиника» и «Пенсионный фонд» работать не будут.